Kişi başına tasarruflar 16 bin liraya dayandı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Türkiye'de tasarruf mevduatları, ilk yarıda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 24,6 artarak 1 trilyon 293,8 milyar liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 15 bin 778 lira oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları, 2019'un ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,6 arttı ve 1 trilyon 293 milyar 826 milyon 698 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl için nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 15 bin 778 lira olarak hesaplandı. Bu rakam 2018'in ilk yarısında 12 bin 663 lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da geçen bir yıllık süreçte Türkiye'de vatandaşın tasarrufunun ortalama 3 bin 115 lira arttığını ortaya koydu.

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Türkiye'de 16 bin liraya dayanan kişi başı tasarrufların İstanbul'da, ilk yarı sonu itibarıyla 36 bin 786 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen kent oldu.