Kişi başına yıllık gelir 20 TL ve 5 dolar yukarı yönlü revize edildi

İstanbul, 10 Eylül (DHA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, kişi başına GSYH 2017 yılında cari fiyatlarla 38 bin 680 lira, ABD doları cinsinden 10 bin 602 dolar oldu.

TÜİK verilerine göre, kişi başına yıllık gelir, 29 Mart'ta açıklanan GSYH verilerine göre;

- lira bazında 38 bin 660 liradan, 20 lira artışla 38 bin 680 liraya,

- dolar bazında da 10 bin 597 dolardan, 5 dolar artışla 10 bin 602 dolara revize edildi.

TÜİK'in bugün yayınladığı bültene göre, 29 Mart günü yayınlanan bültende de belirtildiği gibi, Türkiye ekonomisi, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7.4 büyüdü.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19.1 artarak 3 trilyon 106 milyar 537 milyon lira oldu.

Gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı 2017 yılında yüzde 17.6 ile imalat sanayi aldı.

İmalatı, yüzde 11.9 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 8.6 ile inşaat sektörü izledi.

Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük pay hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre:

Hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların nihai tüketim harcamaları 2017 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 6.1 arttı.

Hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 59 oldu.

Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla, yüzde 20.9 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 16.6 ile ulaştırma ve yüzde 15.0 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu.

Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2017 yılında yüzde 14.5 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 30 oldu. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5.0, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 7.8 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı 2017 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 11.9 artarken, ithalatı yüzde 10.3 arttı.

Gelir yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamalarına göre işgücü ödemeleri, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12.7, net işletme artığı/karma gelir de yüzde 25.6 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içindeki payı 2016 yılında yüzde 36.5 iken bu oran 2017 yılında yüzde 34.4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2016 yılında yüzde 47.1 iken 2017 yılında yüzde 49.3 oldu. (Grafik)



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