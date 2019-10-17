Kişisel verilerin işlenmesi siber tehdit oluşturuyor

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Günlük hayatta hemen her alanda hayatı kolaylaştıran yapay zeka, otonom sistemler, nesnelerin interneti (IoT) gibi teknolojilerle kişisel verilerin kötü amaçlarla işlenerek birer siber saldırı aracına dönüşmesi, güvenlik açıklarını beraberinde getiriyor.

AA muhabirinin STM ThinkTech'in temmuz-eylül dönemini kapsayan Siber Tehdit Durum Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, internet ortamında yapılan her etkileşimle, kişiler ticari amaçlar veya siyasi emeller için kullanılan ve manipüle edilen birer siber araca dönüşüyor.

Depolanan bilgiler dijital bir ham madde gibi veri madenciliği, yapay zeka, makine öğrenmesi ve benzeri teknolojilerle işleniyor. Bu sayede kişilerin bireysel eğilimlerine dair profilleri içeren bir alt yapı elde ediliyor. Veriyi elinde tutanların niyetine göre ise politik ve toplumsal anlamda hedefi ve ölçeği değişkenlik gösteren ciddi tehditler oluşuyor.

- Akustik sistemlerle siber saldırı

Günlük hayatta kullanılan akıllı aletler zafiyetler barındırıyor. Bilgisayar, telefon, televizyon ve ses sistemleri gibi sıklıkla kullanılan cihazlarda bulunan hoparlörlerin insanların duyabildiği aralığın dışında da frekans yayabilmesi, bu özelliğin silah olarak kullanılabilmesi ihtimalini doğuruyor.