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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uyumluluk Süreci Semineri

FİNANS HABERLERİ  | 02.04.2019 15:35 | Son Güncelleme

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: - "Türkiye bankacılıkta, sağlıkta, eğitimde, belediyecilikte, tüm bakanlıklarda kapsamlı bir e-dönüşüm içinde. Böylesi bir ortamda mahremiyetin korunması, kişisel verilere sahip çıkılması çok önemli" - KVKK Başkanı Faruk Bilir: - "Kanun, ülkemizdeki gelişigüzel veri işlemeyi bir standarda bağlıyor ve bunu bir disiplin altına alıyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye bankacılıkta, sağlıkta, eğitimde, belediyecilikte, tüm bakanlıklarda kapsamlı bir e-dönüşüm içinde. Böylesi bir ortamda mahremiyetin korunması, kişisel verilere sahip çıkılması çok önemli." dedi.

İTO ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) iş birliğinde düzenlenen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uyumluluk Süreci Semineri, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir’in katılımıyla İTO Merkez Bina'da gerçekleştirildi.

Şekib Avdagiç, seminerin açılışındaki konuşmasında, kişisel veri kavramının içine insanın fiziksel özelliklerinden kültürel tercihlerine, mensup olduğu inanıştan üye olduğu derneklere kadar her türlü bilginin girdiğini söyledi.

Kişisel verilerin kayıt altına alınmasının, şirketler ve kurumlar için önemli olmasının yanı sıra kişinin varlığını ele veren bir durum olduğuna dikkati çeken Avdagiç, şunları kaydetti:

"Bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmeler, yaşamımızın birçok alanında kolaylıklar ve avantajlar sağlıyor. Sözgelimi elektronik haberleşme günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası oldu. Aynı şekilde e-ticaret o kadar yaygınlaştı ki artık alıcı ile satıcının fiziksel olarak buluştuğu piyasaların yerini sanal çarşılar aldı. Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmayan ne bir şirket ne bir kurum kaldı.

Özel kuruluşların yanı sıra kamu kurumları da elektronik ortamda hizmet veriyor. e-Devlet’in yaygınlaştığı bir dönemde her gün binlerce kişiye ilişkin çeşitli bilgiler dolaşıma giriyor. Daha da önemlisi buradaki veriler, bilişim teknolojilerinin sağladığı imkanlarla kolayca kaydedilip aktarılabiliyor. Bu bilgilerin arasında 'mahrem' diye nitelendirebileceğimiz, kişisel ve özel bilgilerimiz de bulunuyor. O halde bunların sanal ortamda korunması, kopyalanmasının önlenmesi devletin görevidir."

Avdagiç, kişi güvenliğinin sağlamasının sadece can, mal ve namus emniyeti ile sınırlı olmadığını belirterek, artık kişi güvenliğine bilgilerin güvenliğinin de dahil olduğunu ifade etti.

Dijital çağın kişisel verilerin ve mahremiyetin korunmasını zorlaştırdığını dile getiren Avdagiç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ama bu zorluğu devletin aşması gerekiyor. Çünkü mahremiyet, insana hayat veren ruh gibidir. Onun teşhiri, kişinin rızası dışında dolaşıma sokulması, ruhun kaybolmasına yol açar. Bu verilerin korunmasını talep etmek, en önemli Anayasal haklarımızdandır. 6698 Sayılı Kanunla ile kurulan Kişisel Verilerin Korunması Kurumu bunun için ihdas edilmiştir. Bu kurumun kurulması bizi son derece rahatlattı. Çünkü tam da Türkiye’nin e-dönüşümden geçtiği bir süreçte kuruldu. Türkiye bankacılıkta, sağlıkta, eğitimde, belediyecilikte, tüm bakanlıklarda kapsamlı bir e-dönüşüm içinde. Böylesi bir ortamda mahremiyetin korunması, kişisel verilere sahip çıkılması çok önemli. Kurumların bunu sağlayacak altyapıları ve anlayışları geliştirmesi, hatta bu konuda titizlen olmaları şart."

- "Kişisel Verilerin Korunması Kurumu, bir bilinçlenme rüzgarı estirsin"

Şekib Avdagiç, İTO üyeleri arasında kişisel verileri işleyen, buna göre çalışan şirketler bulunduğunu belirterek, 6698 Sayılı Kanun’un içerdiği hükümlerin İTO'yu yakından ilgilendirdiğini söyledi.

İTO'nun ilgili üyelerinin müşterileri, ziyaretçi ve çalışanlarıyla ilgili veri işleme sürecinde bu kanuna tabi olduklarını vurgulayan Avdagiç, "Üyelerimiz, sorumluluklarını öğrensinler. Bu amaçla bir şirket politikası oluştursunlar. Kişisel Verilerin Korunması Kurumumuz ise bu konuda bir bilinçlenme rüzgarı estirsin. Şirketlere, kurumlara yol göstersin. Deyim yerindeyse kişisel verilere dayalı olarak iş görenlerin en büyük yardımcısı olsun. Bu iki unsuru verimli bir şekilde uygularsak, inanıyorum ki uyum sürecini başarıyla geride bırakırız. Uyum süreci, parlak bir başarı dönemine dönüşebilir." şeklinde konuştu.

- "Veri işleme amacı ortadan kalktıktan sonra verilerin silinmesi gerekir"

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir de 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun iyi anlatılması gerektiğini belirterek, KVKK'nın kanunun uygulanması ve anlatılması için çalıştığını söyledi.

KVKK'nın hem kamu kurumlarına hem de özel hukuk tüzel kişiliklerine yol gösterici bir görev yaptığını da ifade eden Bilir, kuruma şu ana kadar şirketlerden ve kamu kurumlarından 188 tane görüş talebi geldiğini bildirdi.

Bilir, kanunun "veri sorumlusu" ve "veri işleyen" gibi yeni kavramları güncel hayata soktuğunu belirterek, kanunda veri işleme süreciyle ilgili olarak temel ilkelerin olduğunu anlattı.

Veri işleme amacı ortadan kalktıktan sonra verilerin silinmesi gerektiğini belirten Bilir, veri işleme şartlarının kanunda açıkça anlatıldığı aktardı.

Bilir, kurumların işledikleri kişisel verilerin güvenliğinden de sorumlu olduğunu vurgulayarak, "Kanun, ülkemizdeki gelişigüzel veri işlemeyi bir standarda bağlıyor ve bunu bir disiplin altına alıyor." dedi.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç Kişisel Verilerin Korunması kanunu

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