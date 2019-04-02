Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uyumluluk Süreci Semineri

"Bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmeler, yaşamımızın birçok alanında kolaylıklar ve avantajlar sağlıyor. Sözgelimi elektronik haberleşme günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası oldu. Aynı şekilde e-ticaret o kadar yaygınlaştı ki artık alıcı ile satıcının fiziksel olarak buluştuğu piyasaların yerini sanal çarşılar aldı. Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmayan ne bir şirket ne bir kurum kaldı.

Kişisel verilerin kayıt altına alınmasının, şirketler ve kurumlar için önemli olmasının yanı sıra kişinin varlığını ele veren bir durum olduğuna dikkati çeken Avdagiç, şunları kaydetti:

Şekib Avdagiç, seminerin açılışındaki konuşmasında, kişisel veri kavramının içine insanın fiziksel özelliklerinden kültürel tercihlerine, mensup olduğu inanıştan üye olduğu derneklere kadar her türlü bilginin girdiğini söyledi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye bankacılıkta, sağlıkta, eğitimde, belediyecilikte, tüm bakanlıklarda kapsamlı bir e-dönüşüm içinde. Böylesi bir ortamda mahremiyetin korunması, kişisel verilere sahip çıkılması çok önemli." dedi.

Özel kuruluşların yanı sıra kamu kurumları da elektronik ortamda hizmet veriyor. e-Devlet’in yaygınlaştığı bir dönemde her gün binlerce kişiye ilişkin çeşitli bilgiler dolaşıma giriyor. Daha da önemlisi buradaki veriler, bilişim teknolojilerinin sağladığı imkanlarla kolayca kaydedilip aktarılabiliyor. Bu bilgilerin arasında 'mahrem' diye nitelendirebileceğimiz, kişisel ve özel bilgilerimiz de bulunuyor. O halde bunların sanal ortamda korunması, kopyalanmasının önlenmesi devletin görevidir."

Avdagiç, kişi güvenliğinin sağlamasının sadece can, mal ve namus emniyeti ile sınırlı olmadığını belirterek, artık kişi güvenliğine bilgilerin güvenliğinin de dahil olduğunu ifade etti.

Dijital çağın kişisel verilerin ve mahremiyetin korunmasını zorlaştırdığını dile getiren Avdagiç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ama bu zorluğu devletin aşması gerekiyor. Çünkü mahremiyet, insana hayat veren ruh gibidir. Onun teşhiri, kişinin rızası dışında dolaşıma sokulması, ruhun kaybolmasına yol açar. Bu verilerin korunmasını talep etmek, en önemli Anayasal haklarımızdandır. 6698 Sayılı Kanunla ile kurulan Kişisel Verilerin Korunması Kurumu bunun için ihdas edilmiştir. Bu kurumun kurulması bizi son derece rahatlattı. Çünkü tam da Türkiye’nin e-dönüşümden geçtiği bir süreçte kuruldu. Türkiye bankacılıkta, sağlıkta, eğitimde, belediyecilikte, tüm bakanlıklarda kapsamlı bir e-dönüşüm içinde. Böylesi bir ortamda mahremiyetin korunması, kişisel verilere sahip çıkılması çok önemli. Kurumların bunu sağlayacak altyapıları ve anlayışları geliştirmesi, hatta bu konuda titizlen olmaları şart."