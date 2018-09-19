FİNANS

Kişiye özel teslimata robot otomobil çözümü "Renault EZ-PRO" tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 18:36 | Son Güncelleme

Renault, Hannover Otomobil Fuarı'nda kişiye özel teslimat konusunda gelecek vizyonunu yansıtan modeli EZ-PRO'yu tanıttı

İSTANBUL (AA) - Renault Grubu, Hannover Otomobil Fuarı'nda EZ-PRO'nun dünya prömiyerini gerçekleştiriyor.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Renault, Hannover Otomobil Fuarı'nda kişiye özel teslimat konusunda gelecek vizyonunu yansıtan modeli EZ-PRO'yu tanıttı. Renault Grubu’nun kişiye özel teslimat konusunda geleceğe ilişkin vizyonunu yansıtan EZ-PRO, otonom, elektrikli, internet bağlantılı ve paylaşımlı bir robot araç konsepti olarak tanımlanıyor.

120 yıldır hafif ticari araç üreticisi ve Avrupa'nın elektrikli hafif ticari araç pazarı oyuncusu Renault, EZ-PRO ile teslimat ve mal taşıma hizmetlerindeki gelişimin hızlanmasına katkıda bulunuyor.

EZ-PRO kabininde bir görevli, sürüşe odaklanmasına gerek kalmadan sürücüsüz robot kabinlerin yönetimine ve rota planlamasına konsantre olabiliyor. Böylece yiyecek ve hassas eşyaların kişiye özel güvenli teslimatını gerçekleştirebiliyor. Renault, taşıma faaliyetlerinin merkezinde uzun bir süre daha insanın olacağını öngörüyor.

Renault’nun ana felsefesi "kolay yaşam" ile paralel olarak, EZ-PRO, görevli için güvenli ve ergonomik bir alan sunuyor. Otonom robot kabinler konvoy halinde öncü kabini takip edebiliyor, aynı zamanda bağımsız da hareket edebiliyor. Renault Pro+ uzmanlığı çerçevesinde kişiye özel çözümler, bu konseptin güçlü yönlerinden biri olarak öne çıkıyor. EZ-PRO ticari araç müşterilerinin özel ihtiyaçlarına cevap verebilecek geniş ve çeşitli kişisel modüller sunuyor.

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- "Sayısız iş fırsatı sunabilen bir çözüm"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İttifak Hafif Ticari Araç Direktörü Ashwani Gupta, Renault EZ-PRO'nun kişiye özel teslimat konusundaki vizyonlarını ve bu konseptin geleceğin akıllı şehirlerinin ekosistemi ve profesyonellerin ihtiyaçlarıyla entegrasyonunu gözler önüne serdiğini belirtti.

Gupta, "Bu konsept, iş ortaklarımız DPD Grup, Lomi Coffee, Piper-Heidsieck ve Patrick Roger ile gösterdiğimiz gibi müşterilerimize sayısız iş fırsatı sunabilen bir çözüm." ifadesini kullandı.

Renault Grubu Kurumsal Tasarım Direktörü Laurens Van Den Acker da "EZ-PRO ile geleceğin mobilitesi etrafında yenilikçi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. EZ-PRO, profesyoneller için fırsat yaratan aynı zamanda tüm kullanıcılara hizmet kolaylığı sağlayan bir konsept. Bu araç, insanı çözümlerinin merkezine yerleştirerek markanın DNA’sını koruyor." değerlendirmesinde bulundu.

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- Paylaşımlı bir çözüm

Açıklamada verilen bilgiye göre, aynı lojistik görevlisi tarafından yönetilen bir kabin konvoyunda her bir kabin, kendi müşterisi ve teslimat adresine farklı ürünlerin teslimatını yapabiliyor. Aynı şekilde bir kabin aynı güzergah üzerinde farklı adreslere teslimat gerçekleştirebiliyor. Bu paylaşımlı dağıtım, kabinlerin verimliliğini arttırırken teslim maliyetlerini düşürüyor.

Tüketicilerin yanı sıra profesyonellere de optimum teslim çözümleri sunmak için tasarlanan EZ-PRO'da alıcılar, bir teslimat zamanı ve yeri seçme özgürlüğüne sahip. Tüketici, aynı zamanda teslimatını görevliden şahsen almayı ya da otonom robot kabinlerdeki self-servis kilitli bölmelerden teslim almayı tercih edebiliyor. Bu kilitli bölmelere, alıcı tarafından telefona indirilen bir uygulama sayesinde 7/24 erişim sağlanabiliyor.

Teslimat hizmetinin kusursuz olması için tüketicilere mobil uyarı hizmetleri üzerinden gerçek zamanlı takip seçenekleri de sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
otomotiv Renault

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