Kişiye özel yerli bisiklet dönemi

MUHAMMET EMİN HORUZ - Bisiklete olan ilginin her geçen gün artmasıyla yerli firmalar da kişiye özel bisiklet üretimi gerçekleştirmeye başladı.

Almanya'nın Friedrichshafen kentinde gerçekleştirilen Eurobike Bisiklet Fuarı'nda görücüye çıkan yerli bisiklete ilişkin AA muhabirine açıklama yapan BİSAN Genel Müdürü Ali Orçun Bal, kişiye özel bisikletlerin kullanıcının ölçüsüne göre en ideal şekilde tasarlandığını söyledi.

Söz konusu bisikletlerin tasarım ve üretiminin tamamen kendilerine ait olduğunu belirten Bal, "Bu bisikletlerin sele borusu yok. Kişiye özel ölçüler temel alınarak sabit sele borusuyla üretiliyor. Dolayısıyla bu bisiklet kişiye özel olduğu için, en ideal ölçüde tasarlanıp, sürücünün en rahat şekilde kullanım yapmasını sağlıyor." ifadesini kullandı.

Bal, bisikletin boyasını da kişiye özel yaptıklarına dikkati çekerek, "Kişi, bize geliyor, nasıl bir boya istediğini anlatıyor. Biz ise onun hayalindekini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Kişi kendi tasarımıyla gelip hayalindeki bisikleti istediği gibi yaptırabilir." dedi.