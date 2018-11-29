Kışlık patates tarlada 1,5 lira

İZMİR (AA) - EŞBER AYAYDIN - Türkiye patates ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı İzmir'in Ödemiş ilçesinde kış hasadı, tarlada kilogramı 1,5 liralık fiyat seviyesiyle başladı.

Ödemiş'te yaklaşık 40 bin dekar ekili alanda başlayan hasat sezonunda havaların yağışlı olması nedeniyle tarlaya güçlükle giren üreticiler, topladıkları patatesleri, hal ve marketlere göndermeye başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2017 verilerine göre geçen yıl yaz hasadında 234 bin ton, kış hasadında ise 105 bin ton patatesin elde edildiği ilçede bu yıl üretim alanlarındaki azalma nedeniyle üretimin bir miktar gerilemesi bekleniyor.

Ödemiş Ziraat Odası İkinci Başkanı Mehmet Dinlemez, AA muhabirine, sarı rengi, lezzeti ve aromasıyla diğer bölgelerdeki ürünlerden ayrılan ve coğrafi işaret tesciliyle korunan Ödemiş patatesinde kışlık hasada umutla başladıklarını bildirdi.

İlçede özellikle kışlık patates üretiminin ülke genelinde fiyat belirleyici olduğuna işaret eden Dinlemez, "Geçen sezon üreticilerin bu üründen umduğu kazancı elde edememesi nedeniyle farklı ürünlere yönelim oldu. Üretici bu yıl marul, brokoli, mısır gibi ürünlere yöneldi. Ayrıca ekim döneminde etkili olan sıcak hava nedeniyle tohumlarda çürüme görüldü. Bunun dışında ürünü etkileyen önemli bir hastalık gözükmüyor. Rekoltede bir miktar gerileme bekliyoruz." dedi.