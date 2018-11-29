FİNANS

Kışlık patates tarlada 1,5 lira

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 11:13 | Son Güncelleme

Ödemiş Ziraat Odası İkinci Başkanı Mehmet Dinlemez: - "Ekim alanlarındaki daralma nedeniyle rekoltede bir miktar gerileme var. Üretici tarlada 1,5 liradan satılan ürünün fiyatından memnun" - Üretici Hüseyin Dinlemez: - "Üretici olarak ithal ürün istemiyoruz, ithalatçı değil, ihracatçı bir ülke olmak istiyoruz"

İZMİR (AA) - EŞBER AYAYDIN - Türkiye patates ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı İzmir'in Ödemiş ilçesinde kış hasadı, tarlada kilogramı 1,5 liralık fiyat seviyesiyle başladı.

Ödemiş'te yaklaşık 40 bin dekar ekili alanda başlayan hasat sezonunda havaların yağışlı olması nedeniyle tarlaya güçlükle giren üreticiler, topladıkları patatesleri, hal ve marketlere göndermeye başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2017 verilerine göre geçen yıl yaz hasadında 234 bin ton, kış hasadında ise 105 bin ton patatesin elde edildiği ilçede bu yıl üretim alanlarındaki azalma nedeniyle üretimin bir miktar gerilemesi bekleniyor.

Ödemiş Ziraat Odası İkinci Başkanı Mehmet Dinlemez, AA muhabirine, sarı rengi, lezzeti ve aromasıyla diğer bölgelerdeki ürünlerden ayrılan ve coğrafi işaret tesciliyle korunan Ödemiş patatesinde kışlık hasada umutla başladıklarını bildirdi.

İlçede özellikle kışlık patates üretiminin ülke genelinde fiyat belirleyici olduğuna işaret eden Dinlemez, "Geçen sezon üreticilerin bu üründen umduğu kazancı elde edememesi nedeniyle farklı ürünlere yönelim oldu. Üretici bu yıl marul, brokoli, mısır gibi ürünlere yöneldi. Ayrıca ekim döneminde etkili olan sıcak hava nedeniyle tohumlarda çürüme görüldü. Bunun dışında ürünü etkileyen önemli bir hastalık gözükmüyor. Rekoltede bir miktar gerileme bekliyoruz." dedi.

Hasadın yeni başlaması nedeniyle piyasanın henüz tam oluşmadığını ancak yapılan ilk satışlarda oluşan fiyatın üreticiyi tatmin ettiğini ifade eden Dinlemez, "Üretici tarlada 1,5 liradan satılan ürünün fiyatından memnun. Bu seviyenin altına inerse üretici zarar eder. Patatesin pazar tezgahındaki fiyatı 2,5 lira civarında. Bu tüketici açısından da yüksek bir fiyat değil. Fiyatların bu seviyede gideceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

- "Satış fiyatları üreticiyi memnun ediyor"

Patates üreticisi Fatih Korukoğlu ise 60 dekarlık bir alana patates ekimi yaptığını, rekoltenin bir önceki sezonla aynı düzeyde olduğunu ifade etti.

Patates fiyatlarının geçen 2 sezona göre daha iyi olduğunu dile getiren Korukoğlu, "Geçen sezon ürünün bir kısmını fiyatın tutmaması nedeniyle tarlada bırakmıştık. Bu sezon patates kalitesi çok iyi. Yağmur olmadığı sürece söküme devam ediyoruz." diye konuştu.

Patates üreticisi Hüseyin Dinlemez de 200 dekarlık arazisinde patates ürettiğini, bu yıl girdi maliyetlerinin artması nedeniyle fiyatta bir miktar yükseliş olduğunu söyledi.

Dinlemez, "Bu fiyat seviyesi, maliyetlerini kurtarıyor, kar marjımız da var. Üretici olarak ithal ürün istemiyoruz, ithalatçı değil, ihracatçı bir ülke olmak istiyoruz." dedi.

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