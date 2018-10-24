Kışlık patateste verim de fiyat da arttı

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Türkiye'nin patates üretimde ilk sırada yer alan Niğde'de kışlık patates, tarlada kilogramı 1-1,2 liradan satılıyor.

Türkiye'nin en büyük patates üretim alanlarının bulunduğu Niğde'de, geçen yıla oranla ekili alan miktarı azalmasına rağmen verim artışı üreticiyi sevindirdi. Bu yıl yaklaşık 200 bin dekar alandan 800 bin ton rekolte elde edilmesi bekleniyor.

Verimin iyi olmasının yanı sıra satış fiyatı da üreticiyi memnun ediyor. Geçen yıla göre fiyatı yaklaşık 2 kat artan patatesin tarlada kilogram satış fiyatı kalitesine göre 1 lira ile 1,2 lira arasında değişiyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Niğde'nin ülkenin patates üretiminde ilk sırada yer aldığını, patatesin kent ekonomisi için büyük önem taşıdığını söyledi.

Kentte hem sanayiye yönelik hem de sofralık patates üretimi yapıldığını belirten Baş, "Bu yıl çok şükür çiftçilerimiz fiyat konusunda sıkıntı yaşamıyor. Bundan sonraki süreçte de bu yılı memnuniyetle kapatmayı bekliyoruz. Bu yıl ekim alanımız geçen seneye göre kısmen azalmasına rağmen verimimiz iyi. 750-800 bin ton civarında rekolte beklentimiz var. Bu da sevindirici bir rakam." diye konuştu.