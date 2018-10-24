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Kışlık patateste verim de fiyat da arttı

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 11:15 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Niğde'de hasadı devam eden kışlık patateste verim ve fiyat artışı üreticiyi sevindirdi - Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş: - "Bu yıl çok şükür çiftçilerimiz fiyat konusunda sıkıntı yaşamıyor. Ekim alanımız geçen seneye göre kısmen azalmasına rağmen verimimiz iyi. 750-800 bin ton civarında rekolte beklentimiz var"

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Türkiye'nin patates üretimde ilk sırada yer alan Niğde'de kışlık patates, tarlada kilogramı 1-1,2 liradan satılıyor.

Türkiye'nin en büyük patates üretim alanlarının bulunduğu Niğde'de, geçen yıla oranla ekili alan miktarı azalmasına rağmen verim artışı üreticiyi sevindirdi. Bu yıl yaklaşık 200 bin dekar alandan 800 bin ton rekolte elde edilmesi bekleniyor.

Verimin iyi olmasının yanı sıra satış fiyatı da üreticiyi memnun ediyor. Geçen yıla göre fiyatı yaklaşık 2 kat artan patatesin tarlada kilogram satış fiyatı kalitesine göre 1 lira ile 1,2 lira arasında değişiyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Niğde'nin ülkenin patates üretiminde ilk sırada yer aldığını, patatesin kent ekonomisi için büyük önem taşıdığını söyledi.

Kentte hem sanayiye yönelik hem de sofralık patates üretimi yapıldığını belirten Baş, "Bu yıl çok şükür çiftçilerimiz fiyat konusunda sıkıntı yaşamıyor. Bundan sonraki süreçte de bu yılı memnuniyetle kapatmayı bekliyoruz. Bu yıl ekim alanımız geçen seneye göre kısmen azalmasına rağmen verimimiz iyi. 750-800 bin ton civarında rekolte beklentimiz var. Bu da sevindirici bir rakam." diye konuştu.

Baş, üreticinin bu yıl emeğinin karşılığını aldığını dile getirerek, "Üreticilerin memnuniyeti bizi de memnun ediyor. İnşallah böyle devam eder." ifadesini kullandı.
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- Patates üreticileri birliği kurulması planlanıyor

Patates sanayisiyle ilgili bakanlığın desteğiyle birlik kurulması için çalışma yürüttüklerini belirten Baş, şunları kaydetti:

"Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımlar Destek Programı kapsamında ilimizde parmak patates tesisi projelendirildi. İlimiz açısında farklı bir çıkış noktası olacak. Bundan sonraki hedefimiz, bakanlığımızın destekleri veya farklı müteşebbislerin girişimleriyle ilimizde veya bölgemizde hem sanayisini biraz daha ağırlıklı hale getirebilmek hem de patates üreticileri birliği oluşturabilmek. Niğde ve Nevşehir ile ortaklaşa hareket edilen üst birlik oluşturmayı planlıyoruz. Çünkü patatesin piyasası burada oluşuyor. Nevşehir'i de kattığımız zaman yüzde 50'ye yakını bu bölgeden üretiliyor. Bu sebeple bizim nihai hedefimiz, çiftçilerimizin daha iyi üretim yapmasını sağlayacak, girdi maliyetlerini minimum seviyeye çekebilecek, farklı avantajları olan üst birlik formatında, 3-5 ilin veya Türkiye'deki birçok üreticinin bir araya geldiği bir birlik kurmak."

Yenice mevkisinde patates üretimi yapan Mevlüt Cemil Çetinkaya da fiyatların kendilerini memnun ettiğini söyledi. Çetinkaya, "Bu yıl verim fena değil. Maliyetler biraz yüksek ama bu sene fiyat olarak da güzel. 1-1,2 liradan gidiyor, çok şükür memnunuz. Bugüne kadar elimizde kalmadı, satabiliyoruz. Bu yıl fiyat güzel, geçen seneye göre hemen hemen iki katı." dedi.

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