FİNANS

Kışlık patateste verim ve kalite yüz güldürdü

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2019 14:59 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde hasadı devam eden kışlık patatesler, verimi ve kalitesiyle üreticisini sevindiriyor - Patates üreticisi Ahmet Çelik: - "Geçen yıl tarlada patatesin fiyatı 1 liraydı. Bu yıl da 1,5 lira civarında satış yapıyoruz. Patateslerimiz İstanbul, Ankara, Bursa başta olmak üzere çok sayıda ile gidiyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye'nin önemli patetes üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde hasadı devam eden kışlık patates, verimi ve kalitesiyle çiftçiyi memnun ediyor.

Türkiye'de patates üretiminde 3. sırada yer alan Afyonkarahisar'da 2019 yılında 140 bin dekar arazide kışlık patates ekildi.

İhsaniye ilçesinde de geçen seneye göre üretim alanı ve verimi artan kışlık patateste bu yıl yüksek rekolte bekleniyor.

İlçeye bağlı Aşağı Tandır köyünde patates üreticisi Ahmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıla göre arazilerinde patateslerde verim ve kalitenin çok güzel olduğunu söyledi.

Pazarlamada da çok iyi bir dönem yaşadıklarını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"İhsaniye'de üretimini yaptığımız kışlık patatesler, Türkiye'nin her yerinde beğeniliyor. İlçemizdeki çiftçiler, son yıllarda patates üretimi yapmaya başladı ve her yıl da ekim alanlarımız artıyor. Geçen yıl tarlada patatesin fiyatı 1 liraydı. Bu yıl da 1,5 lira civarında satış yapıyoruz. Patateslerimiz İstanbul, Ankara, Bursa başta olmak üzere çok sayıda ile gidiyor."

Patates üreticisi Taner Çetin de uzun yıllardır çiftçilikle uğraştığını ve son 5 yıldır kışlık patates ektiğini anlattı.

Bu yıl verimden çok memnun olduklarını aktaran Çetin, "Bu yıl çok bereketli bir yıl oldu. Köyümüzde yaklaşık 5 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Tarlada çıkardığımız ürünleri hemen tüccara veriyoruz. Onlar da İstanbul başta olmak üzere İzmir, Burdur ve Bursa'ya götürüyor. Patateslerimizin lezzeti de çok güzel. Tadı da çok beğeniliyor." ifadelerini kulandı.

Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...
Marmarabirlik’ten 'gerçekçi beyan' çağrısıMarmarabirlik’ten 'gerçekçi beyan' çağrısı
Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı, maaş ortalaması da belli olduKatar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı, maaş ortalaması da belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kışlık patetes

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Herkesi ilgilendiriyor! İsteyen sildirecek

Herkesi ilgilendiriyor! İsteyen sildirecek

Altın alacaklar bu habere dikkat!

Altın alacaklar bu habere dikkat!

Vatandaşın kredi notu 2 yıldır yerinde sayıyor

Vatandaşın kredi notu 2 yıldır yerinde sayıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmarabirlik’ten 'gerçekçi beyan' çağrısı

Marmarabirlik’ten 'gerçekçi beyan' çağrısı

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı, maaş ortalaması da belli oldu

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı, maaş ortalaması da belli oldu

Tokat'tan 6 ülkeye 'kil' ihracı

Tokat'tan 6 ülkeye 'kil' ihracı

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Eresin:İstanbul'da otel doluluk oranları yüzde 90'lara yükseldi

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Eresin:İstanbul'da otel doluluk oranları yüzde 90'lara yükseldi

GYODER/Yetgin: Kentsel dönüşümü el birliğiyle yürütmeliyiz

GYODER/Yetgin: Kentsel dönüşümü el birliğiyle yürütmeliyiz

İzmir'de faaliyet gösteren kuyumculuk şirketinden konkordato

İzmir'de faaliyet gösteren kuyumculuk şirketinden konkordato

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.