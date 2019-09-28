Kışlık patateste verim ve kalite yüz güldürdü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye'nin önemli patetes üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde hasadı devam eden kışlık patates, verimi ve kalitesiyle çiftçiyi memnun ediyor.

Türkiye'de patates üretiminde 3. sırada yer alan Afyonkarahisar'da 2019 yılında 140 bin dekar arazide kışlık patates ekildi.

İhsaniye ilçesinde de geçen seneye göre üretim alanı ve verimi artan kışlık patateste bu yıl yüksek rekolte bekleniyor.

İlçeye bağlı Aşağı Tandır köyünde patates üreticisi Ahmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıla göre arazilerinde patateslerde verim ve kalitenin çok güzel olduğunu söyledi.

Pazarlamada da çok iyi bir dönem yaşadıklarını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"İhsaniye'de üretimini yaptığımız kışlık patatesler, Türkiye'nin her yerinde beğeniliyor. İlçemizdeki çiftçiler, son yıllarda patates üretimi yapmaya başladı ve her yıl da ekim alanlarımız artıyor. Geçen yıl tarlada patatesin fiyatı 1 liraydı. Bu yıl da 1,5 lira civarında satış yapıyoruz. Patateslerimiz İstanbul, Ankara, Bursa başta olmak üzere çok sayıda ile gidiyor."