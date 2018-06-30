FİNANS

KİT çalışanlarına kadro yolu açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 30.06.2018 10:14 | Son Güncelleme

KİT'ler ve bağlı ortaklarında hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan personel, uygulanacak sınavdaki başarılarına göre işçi statüsünde istihdam edilebilecek - Söz konusu atamalar, 4 Aralık 2017 itibarıyla en az iki yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve ortaklıklarda çalışmış ve çalışmaya devam edenler için yapılabilecek

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklarında hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan personel, uygulanacak sınavdaki başarılarına göre işçi statüsünde istihdam edilebilecek.

Bakanlar Kurulunun "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, KİT'ler ve bağlı ortaklarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılan ve 4 Aralık 2017 itibarıyla en az iki yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve ortaklıklarda çalışmış ve çalışmaya devam edenler, yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde işçi statüsünde istihdam edilebilecek. İki yıllık sürenin hesaplanmasında, yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler dahil edilmeyecek.

Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar bu kararın yürürlüğe girmesinden itibaren aynı yıl içinde yazılı, sözlü ve ya uygulamalı sınav yapacak. Bu kapsamda yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslarla gerekli nitelikleri tespit etmeye yönetim kurulları yetkili olacak.

Bu kapsamda yapılan yerleştirmeler, hizmet türü, unvanı gibi bilgileri içerecek şekilde 15 gün içinde Hazine Müsteşarlığına bildirilecek. Yerleştirmelerden kaynaklı hizmet alımı tutarında eksilme oluşması halinde, bu tutar, yılı Genel Yatırım Finansman Programı Hakkında Karar uyarınca belirlenen ihale yoluyla hizmet alım tavanından düşülecek.

Öte yandan, kişilerde aranacak şartların tespiti ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin kapsamının belirlenmesinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23'üncü maddesi esas alınacak.

Yapılacak atamalar, kuruluşların talepleri doğrultusunda her bir KİT ve bağlı ortaklığı için Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek sayıyı aşamayacak.

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