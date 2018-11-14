KİT Komisyonu toplantısı

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, tarımın gelişmesi, daha endüstriyel ve katma değeri yüksek bir yapıya kavuşması için çalıştıklarını belirterek, "Ülke bilançosunu önde tutarak ülkemizin moral bankası olma çabamızı sürdürüyoruz." dedi.

Ziraat Bankasının 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin hesapları TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü.

Bankanın Genel Müdürü Hüseyin Aydın, komisyondaki sunumunda bilançolarının yüzde 70'nin kredilerden oluştuğunu, bu kredilerin yaklaşık yüzde 75'inin üretime ve istihdama yönelik olan kurumsal kredileri kapsadığını kaydetti.

Nakdi ve gayrinakdi kredilerin toplamının 500 milyar lirayı aştığını bildiren Aydın, "Yani ülke ekonomisine katkımız yarım trilyon lirayı geçmiştir." diye konuştu.

Kurumsal krediler içinde tarım kredilerinin her zaman önemli bir ağırlığa sahip olduğunu anlatan Aydın, Bankanın, diğer sektörlerin finansman ihtiyacını da uygun şekilde karşılamaya devam ettiğini belirtti.

Tarımın gelişmesi, daha endüstriyel ve katma değeri yüksek bir yapıya kavuşması için çalıştıklarını dile getiren Aydın, küçük işletmelerin ve çiftçilerin yanı sıra altyapı ve enerji projelerinin finansmanına da destek sağladıklarının altını çizdi. Aydın, otoyollar, köprüler ve havaalanı gibi büyük ve ülkenin kalkınmasına yardımcı olacak projelerin finansmanında da önemli rol aldıklarını söyledi.