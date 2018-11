KİT Komisyonu toplantısı

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Osman Uzun, kurumun zincir marketlere verdiği etten zarar ettiğini belirterek, "Ancak bu, tüketiciyi koruma amacıyla yapılan bir faaliyettir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumun zararını kaynak olarak bize aktaracak." dedi.

ESK'nin 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin bilançoları TBMM KİT Komisyonunda görüşüldü.

ESK Genel Müdürü Osman Uzun, yaptığı sunumda, deprem nedeniyle zarar gören Van Et Kombinası'nın yerine şehir merkezinin dışında inşa edilen yeni kombinanın 2019 yılında hizmete açılmasının planlandığını dile getirdi. Uzun, İstanbul Soğuk Hava Deposu'nun da gelecek yıl sonu itibarıyla faaliyete geçmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Uzun, vatandaşların daha uygun fiyata et tüketmesine yönelik marketlere taze dana karkas et satışının 1 Kasım 2017 tarihinde başladığını anımsatarak "Türkiye genelinde 81 ilde satış noktası olan marketlerde kıyma KDV dahil 29 lira, kuşbaşı ise 31 liradan satışa sunulmaktadır. Diğer marketlerin de et fiyatlarında indirime gitmesi sonucunda geçtiğimiz bir yıl boyunca kıyma ve kuşbaşı fiyatlarında artışın önüne geçilmiştir." diye konuştu.