FİNANS

KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 83,8 milyar lira

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2019 16:10 | Son Güncelleme

KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, bu yılın 2. çeyreği itibarıyla 83,8 milyar lira oldu

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, bu yılın 2. çeyreği itibarıyla 83 milyar 842 milyon 642 bin lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılının 2. çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.

Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 71 milyar 889 milyon lira, dış borçları ise 11 milyar 953 milyon lira oldu. Böylece toplam borç stoku 83,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 26,5 milyar lira ile ticari banka borçları oluştururken, bunu sırasıyla 15 milyar lirayla özel şahıslar, 13,4 milyar lirayla KİT borçları izledi.

- KİT'lerin görev zararları

KİT'lerin ve ilgili kuruluşların faaliyetlerinden doğan görev zararı ise 2. çeyrek sonu itibarıyla 673 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde en çok görev zararı oluşan kuruluş, 556 milyon 247 bin lirayla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu olurken, bu kuruluşu 61 milyon 871 bin lirayla Toprak Mahsulleri Ofisi izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cari Fiyatlarla Stok Borçları KİT

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