FİNANS

Kitap Hediye Günü 21 Nisan’da kutlanacak

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 11:36 | Son Güncelleme

Herkese Kitap Vakfı, 2015 yılında başlattığı ve her yıl Nisan ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Kitap Hediye Günü kapsamında, 21 Nisan’da tüm kitapseverleri tanımadığı birine kitap hediye etmeye davet ediyor.

Kitap Hediye Günü 21 Nisan’da kutlanacak

İstanbul, 17 Nisan (DHA) - Herkese Kitap Vakfı, 2015 yılında başlattığı ve her yıl Nisan ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Kitap Hediye Günü kapsamında, 21 Nisan’da tüm kitapseverleri tanımadığı birine kitap hediye etmeye davet ediyor.
Herkese Kitap Vakfı’nın başlattığı Kitap Hediye Günü’nün bu yıl dördüncüsü kutlanıyor. Türkiye’de kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap iletmek için çalışmalar yapan Herkese Kitap Vakfı, her yıl Nisan ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Kitap Hediye Günü için bu yıl “Tanımadığınız Birine Kitap Hediye Edin” temasıla bu güne özel etkinliklerle daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyor.
Herkese Kitap Vakfı, Kitap Hediye Günü kutlamalarına 21 Nisan Pazar saat 10:30’da İstanbul Sütlüce’de bulunan Miniatürk’te başlayacak. Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver, Kültür A.Ş. Genel Müdürü ve Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanının katılacağı törende çocuklar “Kitap Ağacı”ndan kitaplar toplayacak. Öğleden sonra da ünlü yazarlar, İstinyePark Alışveriş Merkezi’nde ziyaretçilere kitaplarını hediye edecek. D&R mağazaları ve kutlamaya katılan diğer kitapçılar, Kitap Hediye Günü’ne özel indirimler uygulayacak ve İstinyePark ziyaretçilerine sürprizler yapacak.
Türkiye’nin çocuklarına kitap etme alışkanlığı olan 180 ülke arasında 140’ıncı sırada yer aldığını belirten Bülent Şenver, şu yorumu yaptı:
“Kitap en değerli hediyedir. Kitap okumak insanın zihnini, ruhunu ve vicdanını geliştiren en önemli alışkanlıktır. Ancak yapılan araştırmalar ‘Ders kitabı dışında hiç kitap okumuyorum’ diyenlerin oranının yüzde 39 olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca okullarımızın yaklaşık yüzde 70’inde kütüphane bulunmuyor. İşte tam da bu yüzden çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmalıyız. Kitap Hediye Günü’nde herkes, herkese kitap hediye etsin.” (Fotoğraflı)

İkiz bebekler anne karnında birbirlerini yumrukladıİkiz bebekler anne karnında birbirlerini yumrukladı
Hataylı iş insanları ithalat izni bekliyorHataylı iş insanları ithalat izni bekliyor
TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu: 15-20 yıl sonra ilk üç ayda pazar lideri oldukTOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu: 15-20 yıl sonra ilk üç ayda pazar lideri olduk
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

Fiyatları el yakıyordu!

Fiyatları el yakıyordu!

Dolar ve Euro alacaklar dikkat! İşte son durum...

Dolar ve Euro alacaklar dikkat! İşte son durum...

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Flaş talep

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Flaş talep

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Engage & Grow Global’ın Genel Müdürü Işık Şerifsoy oldu

Engage & Grow Global’ın Genel Müdürü Işık Şerifsoy oldu

TKYD / Ünal: İyi kurumsal yönetim iyi yatırım çeker

TKYD / Ünal: İyi kurumsal yönetim iyi yatırım çeker

Hataylı iş insanları ithalat izni bekliyor

Hataylı iş insanları ithalat izni bekliyor

TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu: 15-20 yıl sonra ilk üç ayda pazar lideri olduk

TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu: 15-20 yıl sonra ilk üç ayda pazar lideri olduk

Tezmaksan’dan 1 Mayıs’ta işçilere ücretsiz torna eğitimi

Tezmaksan’dan 1 Mayıs’ta işçilere ücretsiz torna eğitimi

Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi’ne TGDF’den destek

Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi’ne TGDF’den destek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.