"KİT'ler kanayan yaramız"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışanların kadro beklediğini belirterek, "Bu KİT'lere bir çözüm bulmak lazım. Bu bizim kanayan bir yaramız. KİT'leri halletmeden 'taşeronları kadroya geçirdik.' diyemezsiniz." ifadesini kullandı.

Atalay, Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı SAMULAŞ AŞ ile Demiryol-İş Sendikası arasında imzalanacak toplu iş sözleşmesi için Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen törene katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ve SAMULAŞ AŞ yetkililerine, sözleşme görüşmelerinde adaletli davranmalarından dolayı işçiler adına teşekkür eden Atalay, adaletin olmadığı yerde hiçbir şeyin olmayacağını ifade etti.

Ekonomik krizlerde en çok işsizler, emekliler ve asgari ücretlilerin bedel ödediğini belirten Atalay, asgari ücretin 2 bin liraya çıkarılmasını istediklerini, bin 600 lira asgari ücretin bu ülkeye yakışmadığını söyledi.

Hükümet ile aralık ayında pazarlığa oturduklarında bu öneriyi masaya getireceklerini ifade eden Atalay, "6 milyona yakın asgari ücretli var. Bin 600 lirayı gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman geçinmek çok zor. Fakir olmak, yaşlı olmak, kimsesiz olmak zor ama bin 600 lirayla geçinmek de zor." dedi.