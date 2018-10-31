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"KİT'ler kanayan yaramız"

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 14:11 | Son Güncelleme

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: - "Bu KİT'lere bir çözüm bulmak lazım. Bu bizim kanayan bir yaramız. KİT'leri halletmeden 'taşeronları kadroya geçirdik' diyemezsiniz"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışanların kadro beklediğini belirterek, "Bu KİT'lere bir çözüm bulmak lazım. Bu bizim kanayan bir yaramız. KİT'leri halletmeden 'taşeronları kadroya geçirdik.' diyemezsiniz." ifadesini kullandı.

Atalay, Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı SAMULAŞ AŞ ile Demiryol-İş Sendikası arasında imzalanacak toplu iş sözleşmesi için Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen törene katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ve SAMULAŞ AŞ yetkililerine, sözleşme görüşmelerinde adaletli davranmalarından dolayı işçiler adına teşekkür eden Atalay, adaletin olmadığı yerde hiçbir şeyin olmayacağını ifade etti.

Ekonomik krizlerde en çok işsizler, emekliler ve asgari ücretlilerin bedel ödediğini belirten Atalay, asgari ücretin 2 bin liraya çıkarılmasını istediklerini, bin 600 lira asgari ücretin bu ülkeye yakışmadığını söyledi.

Hükümet ile aralık ayında pazarlığa oturduklarında bu öneriyi masaya getireceklerini ifade eden Atalay, "6 milyona yakın asgari ücretli var. Bin 600 lirayı gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman geçinmek çok zor. Fakir olmak, yaşlı olmak, kimsesiz olmak zor ama bin 600 lirayla geçinmek de zor." dedi.

Atalay, şöyle devam etti:

"Dün akşam Sayın Bakana (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk) ifade ettim. Dedim 'patronlardan fazla ses çıkmadı, devlet bu meseleye el koysun, bunu bir ay geriye çekebilir miyiz?' Sayın Bakan, 'Araştırıyorum bana verilen bilgiye göre bu zor gözüküyor. Bu pazarlığı aralık ayında yapalım.' dedi. Dedim, Sayın Bakanım bir daha düşünün. Bu insanlar aldığı parayı evine götürmeyecek, yastık altına koymayacak. Alışveriş yapacak, bundan esnaf istifade edecek, herkes istifade edecek. Ben buradan, Samsun'dan bir daha sesleniyorum, paylaşmak mutluluktur, paylaşmak berekettir, paylaşırsanız huzur bulursunuz."

Atalay, 24 Haziran seçimleri öncesi 700 bine yakın taşeron çalışanın kamuda kadroya geçirildiğini, KİT'lerdeki 85 bine yakın çalışanın da mutlu bir haber beklediğini söyledi. Atalay, şunları kaydetti:

"Bu KİT'lere bir çözüm bulmak lazım. Bu bizim kanayan bir yaramız. KİT'leri halletmeden, 'taşeronları kadroya geçirdik.' diyemezsiniz. 100 kilometre yol yaparsınız, 100 metresini bitiremezsiniz tamamlanan yolu kimse düşünmez, herkes 100 metre kalan yolu söyler. Onun için KİT'ler bitmeden taşeronların kadroya geçmesinin keyfini kimse yaşayamıyor."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de 600 çalışanı kapsayan sözleşmenin hayırlı olmasını temenni etti.

Şahin, adaletli olmak için hassasiyet gösterdiklerini, işçilerin haklarını koruduklarını belirterek, "Belediye de güçlü olacak, SAMULAŞ AŞ de güçlü olacak, sizler de güçlü olacaksınız. Bizim hedefimiz bu. Hiçbir zaman sendika görüşmelerimizde sorun yaşamadık. Her zaman iyi bir şekilde anlaştık. Ben sizin her zaman yanınızda olurum, destekçiniz olurum ama SAMULAŞ AŞ'nin Samsun'da çok etkili hizmet vermesi, takdir edilmesi de sizlere, sizin çalışmanıza bağlı. Biz nasıl sorumluluğumuzu yerine getiriyorsak çalışan arkadaşlarımız da sorumluluğunu yerine getirecek." dedi.

Konuşmaların ardından SAMULAŞ AŞ ile Demiryol-İş Sendikası arasında 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

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asgari ücret Demiryol İş Sendikası KİT Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ A.Ş Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay

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