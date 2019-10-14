KİT'lerde en yüksek ödenek TCDD'ye

ARİFE YILDIZ ÜNAL/SEFA ŞENGÜL - Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) arasında en yüksek ödenek teklif tavanı, 2020 için 8 milyar 452 milyon 258 bin lira ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğüne verildi.

Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022) kapsamında, yatırım programı hazırlıklarında KİT'lerin bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi.

Buna göre, kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan KİT'lere 2020-2022 dönemi yatırım programında, gelecek yıl için 24 milyar 316 milyon 672 bin lira, 2021 için 26 milyar 336 milyon 286 bin lira, 2022 için de 28 milyar 298 milyon 538 bin lira ödenek teklif tavanları belirlendi.

Gelecek yıl ödenekleri için belirlenen toplam teklif tavanının yüzde 35'i TCDD'ye ayrıldı. Kuruma 2020 için 8 milyar 452 milyon 258 bin lira, 2021 için 9 milyar 154 milyon 257 bin lira, 2022 yılı için de 9 milyar 836 milyon 318 bin lira bütçe ayrıldı.

- En düşük ödenek TÜDEMSAŞ'a

Önümüzdeki yılın ödenek teklif tavanlarına bakıldığında TCDD'yi 5 milyar lira ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 4 milyar lira ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) takip etti.