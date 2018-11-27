KİT'lerdeki 10 personelden sadece biri kadın

DENİZ ÇİÇEK PALABIYIK - Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) yüzde 90,3 oranında erkek, yüzde 9,7 oranında ise kadın personel çalışıyor.

AA muhabirinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2017 Kamu İşletmeleri Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, KİT'lerde istihdamın rasyonelleştirilmesi çerçevesinde, atıl iş gücünün azaltılmasını, kalifiye eleman alımı yoluyla personel profilinin iyileştirilmesini ve kuruluşların daha rekabet edebilir hale getirilebilmesini amaçlayan bir personel politikası izleniyor.

Bu çerçevede, Bakanlık portföyünde bulunan kuruluşlarda 2000 yılında ortalama 207 bin kişi istihdam edilirken, bu sayı 2016 yılında 102 bin 947 kişiye, geçen yıl ise 101 bin 306 kişiye geriledi. Bu personelin 47 bin 44'ü memur ve sözleşmeli personelden, 54 bin 262'si işçilerden oluştu.

Geçici işçiler düşüldüğünde KİT'lerde istihdam edilen personel sayısı 2017 sonu itibarıyla 96 bin 80 olarak gerçekleşti.

Bu çalışanların yüzde 25,5'inin 25 yıl ve üzeri hizmet süresi olan personelden oluştuğu belirlendi. 20-25 yıl hizmet süresi bulunan personel oranı yüzde 15, 15-20 yıllık personel oranı yüzde 15,4, 10-15 yıllık personel oranı da yüzde 10,8 olarak kaydedildi. Personelin yüzde 16,8'i 0-5 yıl, yüzde 16,5'i de 5-10 yıl hizmet süresine sahip bulunuyor.