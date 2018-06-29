KİT'lerdeki istihdam rakamları

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 106 bin 524 kişi çalışıyor.

Hazine Müsteşarlığı, yılın ilk çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam verilerini açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda 106 bin 524 kişi çalışıyor. Bunların 98 bin 442'si Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 8 bin 82'si ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 3 bin 976'sı memur, 44 bin 770'i sözleşmeli, 45 bin 504'ü kapsam içi işçi, 4 bin 437'si kapsam dışı işçi, 7 bin 837'si ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

