FİNANS

KİT'lerdeki istihdam rakamları

FİNANS HABERLERİ  | 31.12.2018 19:31 | Son Güncelleme

KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda bu yılın 3'üncü çeyreği itibarıyla 109 bin 633 kişi çalışıyor

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, bu yılın 3'üncü çeyreği itibarıyla 109 bin 633 kişi görev yapıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam verilerini açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda 109 bin 633 kişi çalışıyor. Bunların 102 bin 580'i Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 7 bin 53'ü ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 39'u memur, 44 bin 71'i sözleşmeli, 48 bin 339'u kapsam içi işçi, 3 bin 496'sı kapsam dışı işçi ve 9 bin 720'si de geçici işçi statüsünde bulunuyor.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı istihdam KİT Sayı

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