KİT'lerdeki istihdam rakamları

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, geçen yılın 4'üncü çeyreği itibarıyla 101 bin 78 kişi görev yapıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018 yılının 4. çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam verilerini açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda 101 bin 78 kişi çalışıyor. Bunların 94 bin 908'i Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 6 bin 170'i ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 8'i memur, 43 bin 838'i sözleşmeli, 48 bin 403'ü kapsam içi işçi, 3 bin 462'si kapsam dışı işçi ve bin 367'si de geçici işçi statüsünde bulunuyor.

