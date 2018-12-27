KİT'lerin 2019'da personel alımı usulleri belirlendi

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarının teşebbüs içi nakille personel ihtiyacının karşılanamadığı hallerde, bu yıl ayrılanların en fazla yüzde 75'i kadar personelin açıktan veya naklen atanabilmesi uygulaması 2019'da da devam edecek. Ayrılan personel sayısı belirlenirken emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar göz önünde bulundurulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, teşebbüs içi personel nakliyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde uygulanan, ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personelin açıktan ve/veya naklen atanabilmesi uygulaması gelecek yıl da geçerli olacak. Kapsam belirlenirken, bu yıl emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar dikkate alınacak.

Atamalar için Hazine ve Maliye Bakanlığından izin ve "uygun" görüşü alınacak.