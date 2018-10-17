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KİT'lerin yatırım hedefinde aslan payı enerjinin

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 11:06 | Son Güncelleme

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklarının gelecek yıl için planladıkları yatırımların yüzde 61'i enerji sektöründe yapılacak - KİT'lerin 13,8 milyar liralık yatırım hedefinin 8,4 milyar lirası enerji alanında gerçekleştirilecek

MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortakları tarafından gelecek yılki 13,8 milyar liralık yatırım hedefinin, yüzde 61'lik bölümünün enerji sektöründe gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AA muhabirinin, KİT'lerin 2019 yatırım hedeflerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'ndan derlediği verilere göre, kamu teşebbüslerinin gelecek yıl planladıkları toplam yatırımın yüzde 61'i enerji sektöründeki 8 teşebbüs tarafından gerçekleştirilecek.

Yatırım hedefleri açısından ilk sırayı 3,9 milyar lira ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğü alırken, 2019'da en çok yatırım yapmayı hedefleyen 5 kamu şirketi arasında geriye kalanları enerji teşebbüsleri oluşturdu.

Gelecek yılki yatırım hedefleri açısından, TCDD'yi 3,7 milyar lira ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 1 milyar 995 milyon lira ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 1 milyar 261 milyon 17 bin lira ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve 851 milyon 266 bin lira ile Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) izledi.

Bu şirketlere ek olarak, gelecek yıl Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 318 milyon 554 bin lira, Türkiye Taş Kömürü Kurumunun 112 milyon lira, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun 94 milyon 877 bin lira ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin 72 milyon 500 bin lira yatırım yapması hedeflendi.

Böylece, gelecek yıl toplamda 13 milyar 765 milyon 634 bin liralık yatırım hedefi belirlenen 22 KİT arasında, söz konusu 8 enerji teşebbüsünün yatırım tutarı payının yüzde 61 ile 8 milyar 405 milyon 214 bin lirayı bulacağı hesaplandı.

Öte yandan, gelecek yıl borçlanma gereği açısından 7,1 milyar lira ile TCDD başı çekerken, bunu 4,5 milyar lira ile BOTAŞ ve 2,1 milyar lira ile TPAO izleyecek.

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