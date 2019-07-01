FİNANS

Kivide yüksek kalite ve verim için "arılı proje"

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2019 11:03 | Son Güncelleme

Yalova'da kivi yetiştiriciliğinde kalite ve verim artışı için uygulanmaya başlanan "Bal Arısının Kivi Bitkisi Polinasyonun Kullanımını Yaygınlaştırılması Projesi"nde ilk sonuçlar olumlu çıktı - İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar: - "Arı kovanlarımızı arazi büyüklüğüne göre işletmelerimize yerleştirdik ve takibe başladık. Şu an itibarıyla kontrol parsellerimizde, çiçeklenmenin meyveye dönüşümü yüzde 60'lar civarındayken, bu oranın arının uçuş sağladığı alanlarda yüzde 95 hatta yüzde 98 olduğunu görüyoruz"

YAVUZ EMRAH SEVER - Önemli üretim merkezlerinden Yalova'da kivi yetiştiriciliğinde kalite ve verim artışı için uygulanmaya başlanan "Bal Arısının Kivi Bitkisi Polinasyonun Kullanımını Yaygınlaştırılması Projesi"nde ilk sonuçlar olumlu çıktı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, AA muhabirine, Türkiye İstatistik Kurumunun 2018 yılı verilerine göre ülkede 62 bin ton kivi üretiminin 25 bin tonunun (yüzde 40), Yalova'da yapıldığını söyledi.

Parıldar, 14 soğuk hava deposu bulunan Yalova'nın, kivinin lojistik merkezi haline geldiğini belirterek, "Kivi üretim alanlarını artırmak için proje yürütüyoruz. Çınarcık ilçemizin Kocadere köyünde de kiviye uygun yeni alanlar tespit edip burada havza projesi üzerinde duruyoruz. Projemizi hazırladık ve bu sene bakanlığımıza sunduk." bilgisini verdi.

Parıldar, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünün tescil ettirdiği "İlkaltın" kivisinin yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışmalarının da olduğunu aktardı.

- "Arılar çiçeklenmeyi artırdı"

Uygulamaya başladıkları iki yıl süreli "Bal Arısının Kivi Bitkisi Polinasyonun Kullanımını Yaygınlaştırılması Projesi"nin 31 Aralık 2020'de tamamlanacağını dile getiren Parıldar, şöyle konuştu:

"Polinasyonda, tozlaşmada, bal arısının diğer tozlayıcılara karşı 7 kat daha fazla etkili olduğunu ortaya koyan araştırmalar vardı. Bu araştırmaları birebir çiftçi şartlarında uygulayarak diğer tüm üreticilerimize de örnek olacak sonuçlar elde edip yaygınlaştırmak istiyoruz. Projemizin başlangıcını Kivi Üreticileri Birliği ve Arı Yetiştiricileri Birliği ile yaptık. Altınova ilçesi Subaşı beldesi ve Geyikdere köyündeki kivi sahalarında geçen mart ve nisan ayları itibarıyla çalışmalara başladık, ilk sonuçlar olumlu çıktı."

Hem arılı hem de arısız yetişen bitkileri karşılaştırdıklarını aktaran Parıldar, şöyle devam etti:

"Arı kovanlarımızı arazi büyüklüğüne göre işletmelerimize yerleştirdik ve takibe başladık. Nisan ayının 15'i itibarıyla da kivilerimizde çiçeklenme başladı. Yaklaşık iki hafta süren çiçeklenme döneminde arıların uçuş sağlayabileceği yerlerdeki gelişmeyle, arıların erişemeyeceği, bizim kontrol altına aldığımız bölümlerdeki gelişmeyi takip ettik. Şu an itibarıyla meyvelerin çiçeklenmesi bitmiş durumda ve en son elde ettiğimiz verilere göre kontrol parsellerimizde, çiçeklenmenin meyveye dönüşümü yüzde 60'lar civarındayken, bu oranın arının uçuş sağladığı alanlarda yüzde 95 hatta yüzde 98 olduğunu görüyoruz."

- "Verimde yüzde 20-25 artış bekleniyor"

Parıldar, 48 bin lira bütçeli projeyi gelecek yıl Kocadere bölgesinde sürdüreceklerini ifade ederek, hedeflere ilişkin şunları kaydetti:

"Arı polinasyonu ile elde etmiş olduğumuz meyvelerin depolama ile ilgili karşılığını da göreceğiz. Depolamaya dayanım süresi ve uygunluğu diğer meyvelerimize göre daha farklı mı, artısı var mı, yoksa herhangi bir fark yok mu; projemiz neticesinde bunu ortaya koyacağız. Yalova için '24 ayar altın' olarak ifade ettiğimiz kivinin daha iyi yerlere gelmesi için projelerimiz devam edecek. Projenin neticesinde hem verimde hem kalitede artış bekliyoruz. Hedeflediğimiz rakamları yüzde olarak ifade etmek projenin başlangıcı açısından çok doğru olmayabilir, ama yıl sonu itibarıyla verim anlamında da kalite anlamında da rakamsal sonuçlar ortaya çıkacak. 2019 yılı sonu itibarıyla, kasım ayındaki hasat döneminde çok net rakamlara ulaşabiliriz. Özellikle verimde yüzde 20-25 artış bekliyoruz."

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Domates üreticileri, fiyattan dertliDomates üreticileri, fiyattan dertli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arı bal arısı kalite Kivi proje verim Yalova

En Çok Okunan Haberler

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

KKTC'de korkutan patlama!

KKTC'de korkutan patlama!

İmar Barışı'nda kritik gelişme! 6 ay uzatıldı

İmar Barışı'nda kritik gelişme! 6 ay uzatıldı

Dolarda Erdoğan-Trump görüşmesi etkisi

Dolarda Erdoğan-Trump görüşmesi etkisi

Japonlar hayran kaldı! İhraç edilecek

Japonlar hayran kaldı! İhraç edilecek

6 ayda yüzde 20 kazandırdı

6 ayda yüzde 20 kazandırdı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi

Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Domates üreticileri, fiyattan dertli

Domates üreticileri, fiyattan dertli

Bursa'da mesleki eğitim seferberliği

Bursa'da mesleki eğitim seferberliği

Erdoğan ile Trump görüşmesi sonrası açıklamalar iş dünyasını mutlu etti(2)

Erdoğan ile Trump görüşmesi sonrası açıklamalar iş dünyasını mutlu etti(2)

Gökbey ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladı, 45 dakika havada kaldı(2)

Gökbey ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladı, 45 dakika havada kaldı(2)

Gökbey ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladı

Gökbey ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.