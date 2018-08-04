Kivinin dalından satış fiyatı belli oldu

Türkiye genelinde kivi üretiminin yüzde 60'ını elinde bulunduran Yalova'da, kasım ayının ilk haftasında hasadına başlanması beklenen ürünün dalından satış fiyatı belirlendi.

Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı, yazılı açıklamasında, birlik olarak kivinin üreticiden çıkış fiyatını belirlediklerini ifade etti.

Tunalı, Yalova'nın, ülkedeki kivi üretiminin yüzde 60'ını elinde bulundurduğunu vurgulayarak, il genelindeki kivi rekoltesinin bu yıl 25 bin tonu bulmasını beklediklerini bildirdi.

Gübre, seyreltme ve sulama maliyetlerinin arttığına dikkati çeken Tunalı, "Bu yıl bu yüzden fiyatların geçtiğimiz yıla oranla kilogram başına ortalama 40 kuruş artırdık. Bölgemizde yaklaşık 25 bin ton kivinin olduğunu tahmin ediyoruz. Ürün kaybı yok." ifadelerini kullandı.

Tunalı, Türkiye'de yıllık ortalama üretimin 45 bin ton, tüketimin ise 100 bin ton civarında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu, İran'dan kivi alacağımız anlamına geliyor. Birlik olarak yaptığımız toplantıda kivinin dalından satış fiyatı, yani çiftçiden çıkış fiyatı olarak kilogram fiyatını 4 lira olarak belirledik. Ancak bu tüketiciye aynı fiyatla yansımaz çünkü bunun toplanması, depolanması ve nakliye fiyatları da vatandaşa yansır. Çiftçinin de maliyetleri arttı. İşçilik, gübre, seyreltme ve sulama maliyetleri arttı. Geçtiğimiz yıl 3 lira 60 kuruştu. Bu yıl ise 4 lira oldu. Fiyattan üreticilerimiz oldukça memnun."