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Kivinin üreticiden çıkış fiyatı 4 TL

FİNANS HABERLERİ  | 04.08.2018 14:18 | Son Güncelleme

YALOVA Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı, Kasım ayında hasadına başlanacak kivinin, üreticiden çıkış fiyatının geçen yıla göre 40 kuruş artışla 4 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Kivinin üreticiden çıkış fiyatı 4 TL

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı, Kasım ayında hasadına başlanacak kivinin, üreticiden çıkış fiyatının geçen yıla göre 40 kuruş artışla 4 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Türkiye'de kivinin yüzde 60'ının üretildiği Yalova'da, ürünün üreticiden çıkış fiyatı, geçen yıla göre 40 kuruş arttı. Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı, birlik olarak kivinin üreticiden çıkış fiyatını, kilogram başına 4 lira olarak belirlediklerini belirtti. Tunalı, şöyle konuştu:
"Gübre, seyreltme ve sulama maliyetleri arttı. Bu yüzden fiyat, geçtiğimiz yıla oranla arttı. Birlik olarak yaptığımız toplantıda kivinin dalından satış fiyatı, yani çiftçiden çıkış fiyatı olarak kilogram fiyatını 4 lira olarak belirledik. Ancak bu tüketiciye aynı fiyatla yansımaz; çünkü bunun toplanması, depolanması ve nakliye fiyatları da vatandaşa yansır. Çiftçinin de maliyetleri arttı. İşçilik, gübre, seyreltme ve sulama maliyetleri arttı. Geçtiğimiz yıl 3 lira 60 kuruştu. Bu yıl ise 4 lira oldu. Fiyattan üreticilerimiz de oldukça memnun."
Tunalı, hasadına kasım ayında başlanacak kivide rekoltenin 25 bin tonu bulmasını öngördüklerini ifade etti. Ürün kaybı olmadığını belirten Tunalı, "Ülkemizde üretim, yıllık ortalama 45 bin ton. Tüketim ise 100 bin ton civarında. Bu İran’dan kivi alacağımız anlamına geliyor" dedi.
Tunalı, Yalova'da 300 civarı da üretici olduğunu işaret ederek, "Seyreltilmesi, budanması, nakliyesi, toplanmasında çalışan kişiler var. Dolayısıyla 3 bin kişi ortalama bu işten ekmek yiyor. Ambalajcısı da depocusu da bedenen çalışan kişiler de bu işten para kazanıyor. Üretim hızla artmıyor; çünkü üretimi her alanda olmuyor. Yalova’da Hersek ve Kocadere bölgesinde yetiştiriyoruz. Artık üretim yerleri Orhangazi’ye doğru kaydı. Orada da tarla fiyatlarının artması nedeniyle Gönen tarafına kaydı. Arsa fiyatları çok yükseldi” diye konuştu.

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Kivinin üreticiden çıkış fiyatı 4 TLKivinin üreticiden çıkış fiyatı 4 TL

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