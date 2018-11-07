FİNANS

“Kıyafet Bağış Kampanyası” çocukların yüzünü güldürecek 

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 12:22 | Son Güncelleme

 Ariel, Migros ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile 2010 yılında ilk defa hayata geçirilen ve bu yıl yedinci kez düzenlenen “Kıyafet Bağış Kampanyası”, kapsamında 56 ildeki Migros mağazalarından kıyafet bağışları toplanacak.  30 Kasım’a kadar devam edecek kampanyanın sonunda toplanan kıyafetlerin binlerce çocuğa ulaştırılması hedefleniyor.  Kampanya kapsamında, 56 ildeki toplam bin 157 Migros, Kipa ve Macro Center mağazasına getirilen kıyafetler, Ariel ile yıkanıp temizlendikten sonra Toplum Gönüllüsü gençlerin desteği ile 20 farklı ilde binlerce çocuğa ulaştırılacak.   Bu zamana kadar 600 bin kıyafetle çocukların yüzünü güldüren kampanyanın bağış rekoru, 100 bin kıyafetle 2017 yılına ait.   Kıyafetin çocuklar için mutluluğu ifade ettiğini söyleyen P&G Türkiye ve Kafkasya Kurumsal İletişim Başkanı Ayça Turgay, şöyle devam etti:  “Ülkemizin toplumsal dayanışma ve paylaşma geleneğine duyduğumuz sonsuz güvenle bu kampanyayı 2010 yılında başlattık.   “Migros’un ve TOG’un müthiş destekleriyle birlikte kampanyamız Türkiye çapında ses getiren bir kampanyaya dönüştü.

“Kıyafet Bağış Kampanyası” çocukların yüzünü güldürecek 

Elif Varan / İstanbul, 7 Kasım (DHA) - Ariel, Migros ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile 2010 yılında ilk defa hayata geçirilen ve bu yıl yedinci kez düzenlenen “Kıyafet Bağış Kampanyası”, kapsamında 56 ildeki Migros mağazalarından kıyafet bağışları toplanacak.
30 Kasım’a kadar devam edecek kampanyanın sonunda toplanan kıyafetlerin binlerce çocuğa ulaştırılması hedefleniyor.
Kampanya kapsamında, 56 ildeki toplam bin 157 Migros, Kipa ve Macro Center mağazasına getirilen kıyafetler, Ariel ile yıkanıp temizlendikten sonra Toplum Gönüllüsü gençlerin desteği ile 20 farklı ilde binlerce çocuğa ulaştırılacak.
Bu zamana kadar 600 bin kıyafetle çocukların yüzünü güldüren kampanyanın bağış rekoru, 100 bin kıyafetle 2017 yılına ait.
Kıyafetin çocuklar için mutluluğu ifade ettiğini söyleyen P&G Türkiye ve Kafkasya Kurumsal İletişim Başkanı Ayça Turgay, şöyle devam etti:
“Ülkemizin toplumsal dayanışma ve paylaşma geleneğine duyduğumuz sonsuz güvenle bu kampanyayı 2010 yılında başlattık.
“Migros’un ve TOG’un müthiş destekleriyle birlikte kampanyamız Türkiye çapında ses getiren bir kampanyaya dönüştü. Bu yıl da binlerce güzel insanın desteğiyle yine çok güzel bir işe imza atacağımıza inanıyorum.
“Kampanyaya destek olmak isteyen binlerce kişiye özellikle iletmek istediğim bir konu var. Çocuk kıyafetleri çok hızlı kirlenebiliyor ve üzerlerinde çıkmayacağı düşünülen lekeler oluşabiliyor.
“Lütfen çıkmayan lekelere sahip olduğunu düşündüğünüz kıyafetleri de bağışlayın. Bizler Ariel’in güçlü leke çıkarma özelliği ile bu kıyafetleri yeniden hayata karıştırıyoruz.
“Kumaşı koruyan özel formülümüz sayesinde kıyafetler uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor. Böylece gardırobun bir köşesinde unutulmuş o kıyafet, ihtiyaç sahipleri çocuklara ulaştığı gibi çevreye de katkı sağlıyor.”
Migros Ticaret A.Ş. Hızlı Tüketim Ürünleri Pazarlama Direktörü Aysun Zaman “Migros olarak tam 64 yıldır hizmet verdiğimiz bu topraklarda, 7’den 70’e, 81 ildeki müşteri kitlemizle çok özel bir gönül bağımız var. Bu sebeple Migros, Türkiye’nin dört bir yanında dokunduğu hayatlarla, bir perakende markası olmaktan çok daha fazla bir anlama sahip. Üreticilerden çiftçiye, çalışanlarımızdan, tedarikçilerimize ve müşterilerimize kadar, bu dev ekosistem içinde büyük ve güçlü bir aile ruhuyla çalışıyoruz. Bu ruh, sadece sunduğumuz ürün ve hizmetlere değil, dokunduğumuz her alana da anlam ve değer katıyor. Bizim için en kıymetli olan da budur. Bu anlayışımızla, toplumun ihtiyaç duyduğu pek çok alanda iş ortaklarımızın, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın gönüllü katkılarıyla birçok proje gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz” dedi.
TOG Yönetim Kurulu Üyesi Didem Duru da, konuşmasında gönüllü gençlerin desteğine dikkat çekti ve şöyle devam etti:
“Toplum Gönüllüleri Vakfı, 16 yıldır gençlerin sosyal sorumluluk alanında projelerini hayata geçirebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ariel ve Migros ile bu iş birliğimizin ise 7. yılındayız. Bugüne dek Toplum Gönüllüsü gençler ve bu proje aracılığıyla birçok çocuğa binlerce kıyafet ulaştırıldı. Proje kapsamında bu yıl da gençler vasıtasıyla 20 şehirde, on binlerce kıyafetin TOG tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması planlanıyor. Gençlerin enerjisi, projenin saha çalışmalarına da elbette yansıyor. İş birlikçilerimiz Ariel ve Migros’a da bu projeye, gençliğin enerjisine ve gücüne inandıkları için çok teşekkürler.” (Fotoğraflı)

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