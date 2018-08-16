KIRKLARELİ (AA) - MURAT TEMİZER - Kıyıköy Belediye Başkanı Ahmet Bora, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın (TürkAkım) Türkiye'de çıkış noktasının Kıyıköy olduğunu belirterek, "Projeye başından beri elimizden gelen desteği verdik. Vatandaş baştan biraz karşı çıktı, ancak sonradan ılımlı bakmaya başladı. Burada yardım ve destekler için girişimler oldu ve devam ediyor." dedi. Kıyıköy'deki yetkililer, TürkAkım'ın bölgeye katkıları ve süreçte yaşananlar hakkında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. TürkAkım kapsamında birtakım projelerin, sorumlu şirketi tarafından planlandığını anlatan Kıyıköy Belediye Başkanı Ahmet Bora, "Projelerin tamamlanacağını düşünüyoruz. Mesela bir halı saha yapıldı buraya ve turnuva düzenlendi. Bu istenen bir şeydi. Okullarımıza mantolama yapıldı. Kalıcı bir şeyler olmasını istiyoruz. Sur olarak bilinen belde merkezinin tamamına yapılacak kilit taşı inşaat faaliyetlerine, şirket belli ölçüde destek verecek." diye konuştu. Bora, bölgede en çok gündeme gelen sorunların balıkçılarla ilgili olduğuna değinerek, "Bu bir devlet projesi. Biz de projeye başından beri elimizden gelen desteği verdik. Vatandaş baştan biraz karşı çıktı, ancak sonradan ılımlı bakmaya başladı. Burada yardım ve destekler için girişimler oldu ve devam ediyor. Balıkçıların sorunları da çözülmek üzere. Yaşanan süreç Kıyıköy'ün menfaatine oldu. Özellikle burada ticaret hareketlendi. Köy içinde pansiyonlarda kalınıyor, esnaf satış yapıyor ve memnunlar. Esnafı, pansiyoncusu, evini kiraya verenler mutlu oldu. Normalde 400-500 lira olan kiralar bu dönemde bin lira ve boş ev kalmadı." ifadelerini kullandı.

Bora, proje sayesinde haberlerde sıkça yer alan Kıyıköy'ün tanıtımına da katkı sağlandığının altını çizerek, bölgenin orman, deniz ve doğasıyla misafirleri ağırlamaya devam edeceğini söyledi.

\ - İnşaat sonrası turizmde umut Vize-Kıyıköy Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Alptekin Yorulmaz da TürkAkım şirketinin, bölgede sosyal sorumluluk projeleri kapsamında birtakım çalışmaları olduğunu söyledi. Yorulmaz, Kıyıköy'ün, doğa konseptli sessiz ve sakin bir yer olduğunu, turizm için de canlı bir bölge niteliği taşıdığını anlattı. TürkAkım'ın Kıyıköy kısmında birtakım sıkıntılar ortaya çıktığını ve projenin halktan tepki gördüğünü vurgulayan Yorulmaz, "Şirketin birtakım önlem ve söylemleri var. Bunlar hayata geçerse süreç zararsız atlatılabilir." ifadelerini kullandı. Yorulmaz, projenin işgücü olarak bölgeye katkı sağladığını ve şirketin bakış açısının da olabildiğince yerel çözümler bulmak olduğunu kaydetti. Otel, restoran ve marketlerin, süreçten olumlu etkilendiğine dikkati çeken Yorulmaz, "İnsanlar ciddi bir çalışma yapıldığını bildikleri zaman mümkün olduğunca bölgeye gelmemeye çalışıyorlar. Proje bittiği zaman boru hattı kapanacak, ağaçlar dikilerek eski haline getirilecek ve yaralar sarılacak. Bunlar için sözler verildi. TürkAkım, ciddi ve uluslararası bir şirket. O nedenle olumsuz bir beklentim yok." dedi.

Ayrıca, yurt içi ve dışında bölgenin tanıtılacağını anlatan Yorulmaz, şunları söyledi: "Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bölgeye turizm alanında iki farklı destek kararı alındı. Bunlardan biri turizm derneği üzerinden Kıyıköy'ün tanıtılması. İkinci katkı programı da Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi işbirliğiyle bölgede çalışan personelin eğitimi olacak. Biz bunu geçmiş yıllarda dernek olarak denedik ama yapamadık. Üniversite ile görüşmelerimiz sürüyor. Son aşamaya geldi. Birtakım izinler alındıktan sonra ekim-kasım gibi eğitim çalışmalarına başlayacağız. Kıyıköy'de çalışan ve çalışmak isteyenlerden oluşan bir grup, aşçılık, servis, resepsiyon, müşteri ilişkileri ve iletişimi eğitimi alacak. Dolayısıyla personel, gelen misafirlere karşı çok daha pozitif ve profesyonel davranmayı öğrenecek. Bu tabi az değil, çok büyük bir katkı olacak. Bu sene tanıtım çalışmalarının çok hızlanmasını istemiyoruz. İnşaat ortamı söz konusu. Gelecek seneden başlayarak tanıtımları yaparsak, insanları, geldikleri zaman istediğimiz bir ortamda misafir edebiliriz."

- Balıkçılarla tazminat anlaşması Kıyıköy Balıkçılık Kooperatifi Başkanı Güner Taş ise proje süresince en büyük kaygıların balıkçılar tarafında olduğunu vurguladı. Taş, bu kaygıların bir kısmının giderildiğini belirterek, "Denizde tutulacak balık miktarının, inşaat çalışmaları süresince yüzde 30 civarında düşeceği öngörüldü. Bu kaybın karşılığında da TürkAkım'ın balıkçılara tazminat ödemesi için anlaşmaya varıldı. Bu durum özellikle küçük balıkçılar tarafından olumlu karşılandı. Sadece büyük balıkçıların bir kısmı memnun değil. Bu yaşanan durum 6 aylık bir dönem için geçerli ve tazminat sözleşmesi de bu kapsamda yapıldı." diye konuştu. İşler bitince 6 ay sonra her şeyin normale dönmesini beklediklerini yineleyen Taş, "Eskisi gibi devam edebileceğimizi düşünüyoruz. Mavi Akım boru hattının yapıldığı Samsun'daki kooperatif başkanıyla da görüştüğümüzde her şeyin normale döndüğünü ve aynı şekilde devam ettiğini söyledi." ifadelerini kullandı. Taş, Kıyıköy'de halkın yüzde 70'inin geçimini balıkçılıktan sağladığını ve toplam 500 balıkçı olduğunu, bölgede 98 profesyonel balıkçılık teknesi bulunduğunu aktardı.