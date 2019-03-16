"Kıymetli kürkte ÖTV'nin kalkmasıyla ihracat çift haneli artacak"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, "Kıymetli kürkte ÖTV'nin kalkmasıyla ihracat çift haneli oranlarda artacak." dedi. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şenocak, kıymetli kürkün dünyadaki toptan değerinin 15 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi. Kıymetli kürkte ÖTV'nin kalkmasıyla birlikte ihracatı çift haneli oranlarda artıracaklarını, kıymetli kürkün dünyadaki perakende değerinin ise 30-40 milyar dolarlık pazar payı olduğunun altını çizen Şenocak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye üretici ülkeler arasında ilk 3'e giriyor. Çin, Yunanistan ve Türkiye. Kıymetli kürkte rakiplerimiz olan Çin ve Yunanistan'da özel tüketim vergisi alınmıyordu. Bu nedenle hükümet nezdinde çeşitli girişimler yaptık. Bu girişimlerimizin sonucunda kıymetli kürkte ihracata yönelik olarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlandı. Daha önceki sistemde ÖTV'yi geri ödeyip alma şansları vardı ama bu ürünün özelliği gereği devlet teşviklerinden faydalanması söz konusu olmuyordu. Onun için kayıt dışına çıkıyordu. Bu nedenle çeşitli girişimler yaptık. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuyu ilettik. ÖTV sıfırlandı.

Yalnız burada kamuoyunda yanlış anlaşılmalara meydan vermeyecek şekilde açıklık getirmemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü ÖTV sadece ihracata yönelik olarak kalktı. Türkiye'deki tüketiciler eğer bunu tüketiyorsa ÖTV alınacak hatta Türkiye'deki tüketicilere ÖTV 5 puan artırıldı. Eskiden ÖTV ve KDV olarak yüzde 43 civarında bir vergi ödeniyordu şimdi yüzde 48'lere çıktı. Daha da artırılması bizim için sorun değil, artırılabilir. Önemli olan bizim için kıymetli kürkün ihracat ve yurt içindeki yabancılara satışı. Bunlardan ÖTV alınmadığı zaman dünyadaki payımızı mutlaka alacağız ve ciddi anlamda da katma değerli bir ürün olduğu için artışları hep beraber göreceğiz." - "Kıymetli kürkün değeri kilogram başı bin dolardan 5 bin dolara çıktı" Şenocak, kıymetli kürkün değerinin kilogram başı bin dolardan 5 bin dolara kadar çıktığını, o yüzden burada yol almak istediklerini belirtti. Yurt dışında yüksek kesime hitap eden kıymetli kürkte pay aldıkları zaman deri ve deri mamulleri ihracatını orta vadede minimum ikiye katlayacağını daha sonraki yıllara doğru 5-10 milyar dolarlara doğru yol alacağını öngördüklerini belirten Şenocak, şunları kaydetti: