FİNANS

Kıymetli madenler ve taşlarla ilgili borsacılık faaliyetlerine düzenleme

FİNANS HABERLERİ  | 03.04.2019 10:39 | Son Güncelleme

SPK tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ile kıymetli madenler ve taşlarla ilgili borsacılık faaliyetleri kapsamında işlem yapanlardan ilave bilgi ve belge talep etme yetkisi, yönetim kurulundan genel müdüre geçti

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) yapılan yönetmelik değişikliği ile kıymetli madenler ve taşlarla ilgili borsacılık faaliyetleri kapsamında işlem yapma yetkisi verilenlerden ilave bilgi ve belge talep etme yetkisi, yönetim kurulundan genel müdüre geçti.

SPK'nın "Borsa İstanbul AŞ Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği"nde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin işlem yapma yetkisi verilenlerde aranacak şartlar bölümünde yer alan bir maddede düzenlemeye gidildi. Düzenleme kapsamında daha önce maddede "yönetim kurulu" şeklinde yer alan ifadeler, "genel müdür" olarak değiştirildi.

Böylece ilgili madde, yeni yönetmelikte şu şekilde yer aldı:

"Genel müdür gerekli göreceği ilave bilgileri ve belgeleri talep etmeye yetkilidir. Genel Müdür tarafından istenecek ilave bilgileri ve belgeleri 60 gün içinde tamamlamayanların işlem yapma başvuruları düşer."

- İşlem yapma yetkisinin kaldırılması veya iptal edilmesi

Yönetmeliğin "işlem yapma yetkisinin tedbiren ya da geçici olarak kaldırılması veya iptal edilmesi" bölümünde de düzenleme yapıldı.

Düzenlemeye göre, borsa yönetmeliğinde yer alan hükümler çerçevesinde, genel müdür tarafından Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda işlem yapma yetkisi verilenlerin yetkisi, tedbiren ya da geçici olarak kaldırılabilecek veya yönetim kurulu tarafından iptal edilebilecek. İşlem yapma yetkisi verilenlerin yazılı talebi üzerine genel müdür kararı ile bu yetkiler geçici olarak kaldırılabilecek. Konuya ilişkin usul ve esaslar ise yönetim kurulu tarafından belirlenecek.

Söz konusu maddeler daha önce yönetmelikte şu şekilde yer alıyordu:

"Yönetim kurulu tarafından borsa yönetmeliğinde yer alan hükümler çerçevesinde, Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda işlem yapma yetkisi verilenlerin yetkisi tedbiren ya da geçici olarak kaldırılabilir veya iptal edilebilir. İşlem yapma yetkisi verilenlerin yazılı talebi üzerine yönetim kurulu kararı ile bu yetkileri geçici olarak kaldırılabilir. Konuya ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulu tarafından belirlenir."

PARTNER'Oğlum ben Acun değilim''Oğlum ben Acun değilim'
Üretici fiyatları Mart’ta yıllık yüzde 29.64 arttı (2)Üretici fiyatları Mart’ta yıllık yüzde 29.64 arttı (2)
Tüketici fiyatları Mart’ta yüzde 1.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 19.71 (2)Tüketici fiyatları Mart’ta yüzde 1.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 19.71 (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kıymetli madenler ve taşlar resmi gazete spk

En Çok Okunan Haberler

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Yeni belediye başkanları bakın ne kadar alacak!

Yeni belediye başkanları bakın ne kadar alacak!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Dolarda gündem seçim! İşte son durum...

Dolarda gündem seçim! İşte son durum...

Kötü haber! Zam geldi

Kötü haber! Zam geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üretici fiyatları Mart’ta yıllık yüzde 29.64 arttı (2)

Üretici fiyatları Mart’ta yıllık yüzde 29.64 arttı (2)

Tüketici fiyatları Mart’ta yüzde 1.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 19.71 (2)

Tüketici fiyatları Mart’ta yüzde 1.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 19.71 (2)

İnegöl'de 41'inci MODEF Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı

İnegöl'de 41'inci MODEF Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı

Kapıkule'de rekor TIR çıkışı

Kapıkule'de rekor TIR çıkışı

Ankara'da tanzim satışa mobil araçta devam

Ankara'da tanzim satışa mobil araçta devam

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.