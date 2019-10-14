"Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Nevşehirli kadınlarla buluştu

İSTANBUL (AA) - "Kız Kardeşim" projesi kapsamında hayata geçirilen Kız Kardeşim Eğitim Tırı, 2019 eğitimleri için yola çıktı. Yıl sonuna kadar 12 ilde eğitim vermeyi planlayan tır, bugün Nevşehirli kadınlarla buluştu.

Coca Cola'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye iş birliği ile kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürütülen "Kız Kardeşim" projesi devam ediyor.

Proje çerçevesinde 2019 eğitimleri için 16 Eylül'de yola çıkan Kız Kardeşim Eğitim Tırı, eylül, ekim ve kasım aylarında yollarda olacak. Tır, 2019 yılı çalışmaları kapsamında Ordu, Trabzon, Kayseri, Elazığ, Gaziantep, Adana, Nevşehir, Isparta, Denizli, Aydın, Bursa ve Kırklareli olmak üzere toplam 12 proje iline ulaşacak.

Verilen bilgiye göre, bugüne kadar 30 ilde 11 binden fazla kadın ile bir araya gelen Kız Kardeşim projesi bugün de Nevşehirli kadınlara misafir oldu.

Büyük ilgi gören eğitim programında 15-55 yaş arası kadınlara Bilişim ve Finansal Bilinç başlıkları altında verilen eğitimler kapsamında, Bireyler İçin Finansal Bilinç ve Uygulamalı Temel Finans, Dijital Okur-Yazarlık, Ebeveyn ve Bilgi Güvenliği alanına ilişkin konular aktarıldı.

Nevşehir'de projenin başladığı 2015 yılından bu yana 486 kadın Kız Kardeşim eğitimlerinden faydalandı. 2015 yılında hayata geçirilen Kız Kardeşim projesi bugüne kadar 11 bini aşkın kadına ulaşırken, proje ile 2019 yılında 9 bin kadına ulaşmak hedefleniyor.

