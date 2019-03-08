FİNANS

"Kız Kardeşim Projesi" 11 binden fazla kadına destek oldu

FİNANS HABERLERİ  | 08.03.2019 10:35 | Son Güncelleme

Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanı Evguenia Stoichkova: - "Şimdiye kadar 30 ilde 11 bini aşkın kadın desteklendi. 2019 yılında da düzenleyeceğimiz Kız Kardeşim eğitimleriyle 9 bin kadına daha ulaşmayı planlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanı Evguenia Stoichkova, ""Şimdiye kadar 30 ilde 11 bini aşkın kadın desteklendi. 2019 yılında da düzenleyeceğimiz Kız Kardeşim eğitimleriyle 9 bin kadına daha ulaşmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Coca Cola Türkiye'den yapılan açıklamaya göre kadınların küresel ekonomiyi şekillendirmede dönüştürücü bir rol oynadığına inanan Coca-Cola, faaliyet gösterdiği ülkelerde ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak amacıyla kadınların toplumdaki yerini güçlendirmek için çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

1934 yılında dünyada ilk defa yönetim kuruluna bir kadın üye atayan şirket olarak hem yönetim kademesindeki kadın sayısının artırılması hem de kadın çalışanlara eşit fırsat sunulmasına yönelik politikalarını sürdürüyor.

Coca-Cola'nın 2010 yılında hayata geçirdiği "5by20 Programı" ile de 2020 yılına kadar tüm dünyada 5 milyon kadının ekonomik ve toplumsal hayatta güçlendirilmesi hedefleniyor.

"5by20 Programı" kapsamında kadınlara eğitimler, finansal destek ve mentorluk desteği sunuluyor. Türkiye'de de 5by20 hedefi kapsamında, 2015 yılında hayata geçirilen "Kız Kardeşim Projesi" ile kadınlara girişimcilik, dijital okuryazarlık, finansal bilinç ve uygulamalı temel finans eğitimleri veriliyor.

Kadınların ekonomik hayata etkin bir şekilde katılımını destekleyen "Kız Kardeşim Projesi", proje ortakları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola katkılarıyla, 30 ilde 11 bini aşkın kadına ulaştı.

Coca-Cola Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak tasarladığı Coca-Cola şişelerini de müşterilerinin beğenisine sundu. Kız Kardeşim Projesine gönüllü olmaya davet eden özel tasarım şişeler seçili CarrefourSA marketlerinde yer alacak.

- "Daha fazla insanın hayatına dokunur hale geldik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanı Evguenia Stoichkova, şirket olarak küresel ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için yapılacak en iyi yatırımın, kadına yapılan yatırım olduğunu belirtti.

Türkiye'de Kız Kardeşim Projesi ile sundukları eğitimler ve mentorluk desteği ile kadınları ekonomik olarak güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Stoichkova, "2015 yılında, küçük adımlar ile başlayan Kız Kardeşim Projesi, bugün artık daha da fazla insanın hayatına dokunur hale geldi. Eğitimlere ek olarak, 'Girişimci Kadınlar ile İlham Buluşmaları' organize edilerek kadınlar arasındaki iletişim köprüsünün güçlenmesi sağlanıyor. Proje ortaklarımızın da katılımıyla, şimdiye kadar 30 ilde 11 bini aşkın kadın desteklendi. 2019 yılında da düzenleyeceğimiz Kız Kardeşim eğitimleriyle 9 bin kadına daha ulaşmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Coca Cola Türkiye Evguenia Stoichkova

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