"Kız Kardeşim Projesi" 11 binden fazla kadına destek oldu

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanı Evguenia Stoichkova, ""Şimdiye kadar 30 ilde 11 bini aşkın kadın desteklendi. 2019 yılında da düzenleyeceğimiz Kız Kardeşim eğitimleriyle 9 bin kadına daha ulaşmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Coca Cola Türkiye'den yapılan açıklamaya göre kadınların küresel ekonomiyi şekillendirmede dönüştürücü bir rol oynadığına inanan Coca-Cola, faaliyet gösterdiği ülkelerde ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak amacıyla kadınların toplumdaki yerini güçlendirmek için çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

1934 yılında dünyada ilk defa yönetim kuruluna bir kadın üye atayan şirket olarak hem yönetim kademesindeki kadın sayısının artırılması hem de kadın çalışanlara eşit fırsat sunulmasına yönelik politikalarını sürdürüyor.

Coca-Cola'nın 2010 yılında hayata geçirdiği "5by20 Programı" ile de 2020 yılına kadar tüm dünyada 5 milyon kadının ekonomik ve toplumsal hayatta güçlendirilmesi hedefleniyor.

"5by20 Programı" kapsamında kadınlara eğitimler, finansal destek ve mentorluk desteği sunuluyor. Türkiye'de de 5by20 hedefi kapsamında, 2015 yılında hayata geçirilen "Kız Kardeşim Projesi" ile kadınlara girişimcilik, dijital okuryazarlık, finansal bilinç ve uygulamalı temel finans eğitimleri veriliyor.