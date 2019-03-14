Kız Kardeşim projesi, BM'de anlatıldı

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu 63. oturumunda, Türkiye’de kadının güçlenmesi çalışmaları kapsamında Kız Kardeşim projesi, iyi örneklerden biri olarak sunuldu.

Coca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye'nin katkılarıyla kadınların ekonomik hayata etkin bir şekilde katılımını desteklemeyi amaçlayan Kız Kardeşim projesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen oturumda katılımcılar ile paylaşıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 63. oturumunda "Yeni Kuşakların Güçlendirilmesinde Kadın Dostu Politikaların Rolü" başlıklı bir panel düzenlendi.

2015'ten bu yana 11 bini aşkın kadına ulaşan Kız Kardeşim projesi kapsamında Türkiye genelinde 30 ilde kadınlara dijital okuryazarlık, ebeveyn ve bilgi güvenliği, bireyler için finansal bilinç ve uygulamalı temel finans eğitimleri veriliyor.