"Kız Kardeşim Eğitim Tırı"nda 2019 yılı çalışmaları kapsamında Ordu, Trabzon, Kayseri, Elazığ, Gaziantep, Adana, Nevşehir, Isparta, Denizli, Aydın, Bursa ve Kırklareli olmak üzere toplam 12 ilde kadınlara eğitim verilecek.

Gaziantep'te 2018 yılında 265, projenin başladığı 2015 tarihinden bu yana ise toplam 650 kadına ulaşılan proje kapsamında, bugüne kadar 30 ilde 11 binden fazla kadın ile bir araya gelindi.

Büyük ilgi gören programda, 15-55 yaş arası kadınlara "Bilişim ve Finansal Bilinç" başlıkları altında verilen eğitimler kapsamında, Bireyler İçin Finansal Bilinç ve Uygulamalı Temel Finans, Dijital Okur-Yazarlık, Ebeveyn ve Bilgi Güvenliği alanına ilişkin konular aktarıldı.

Coca-Cola'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürütülen proje kapsamında dizayn edilen "Kız Kardeşim Eğitim Tırı"nda, Gaziantepli kadınlara eğitim veriliyor.

- Yıl sonuna kadar 9 bin kadına ulaşacak

2015 yılında hayata geçirilen proje, Türkiye'de kadınların kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu. Kadınların ekonomik kalkınmada etkin rol almalarının sağlanması, ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi-becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesinin amaçlandığı "Kız Kardeşim Projesi" ile bu yıl sonuna kadar 9 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Kadınlara dijital okuryazarlık, ebeveyn ve bilgi güvenliği, bireyler için finansal bilinç ve uygulamalı temel finans eğitimleri verilen projede, kişisel mali kaynakların doğru yönetilmesi, girişimci ve girişimci adaylarının küçük ve orta ölçekli işletmelerde temel finansal operasyonlarını verimli yönetebilmeleri ve internet kullanımındaki ebeveyn bilgi güvenliği donanımlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

