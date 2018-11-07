FİNANS

Kız öğrencilere Orkid’den “Okula Devam” desteği 

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 12:00 | Son Güncelleme

 Ergenlik döneminde genç kızlara verdiği desteği sürdüren Orkid, kız öğrencilerin özgüvenli bir şekilde okula devam edebilmesi için TOÇEV işbirliği ile “Okula Devam Projesi” başlatarak yaklaşık olarak 4 milyon ped bağışında bulunmayı amaçlıyor.  Orkid’in Türkiye genelinde ortaokul ve lise öğretmenleri ile gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre; her 10 kız öğrenciden biri, ekonomik durumuyla orantılı olarak ergenlik döneminde hijyenik pede ulaşamıyor ve bu yüzden de okula devamsızlık yapmak zorunda kalıyor.

Kız öğrencilere Orkid’den “Okula Devam” desteği 

İstanbul, 7 Kasım (DHA) - Ergenlik döneminde genç kızlara verdiği desteği sürdüren Orkid, kız öğrencilerin özgüvenli bir şekilde okula devam edebilmesi için TOÇEV işbirliği ile “Okula Devam Projesi” başlatarak yaklaşık olarak 4 milyon ped bağışında bulunmayı amaçlıyor.
Orkid’in Türkiye genelinde ortaokul ve lise öğretmenleri ile gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre; her 10 kız öğrenciden biri, ekonomik durumuyla orantılı olarak ergenlik döneminde hijyenik pede ulaşamıyor ve bu yüzden de okula devamsızlık yapmak zorunda kalıyor. Hijyenik pede ulaşamadıkları için hijyenik olmayan alternatiflere yönelen kız öğrenciler özgüven düşüklüğü ve kaygı nedeniyle okula gelmekten kaçınıyor ve dersleri kaçırıyor. Araştırmaya katılan her 2 öğretmenden 1’i, sınıfında ekonomik koşulları nedeniyle hijyenik ped alamayan öğrenciler olduğunu söylerken; yine her 2 öğretmenden 1’i hijyenik ped alamayan öğrencilerin notlarında belirgin bir düşüş olduğunu ifade ediyor. Öğretmenler, kız öğrencilerinin regl döneminde hijyenik pede ulaşamadığı için okula devamsızlık yapma oranının sınıflarında yüzde 34 olduğunu aktarıyor.
Orkid Marka Müdürü Özge Tanju, proje hakkında şöyle konuştu:
“Türkiye’de genç kızları ve kadınları her zaman ilklerle buluşturan, Türkiye’nin ilk hijyenik ped markası Orkid olarak, kız çocuklarının ve genç kızların özgüvenli bir şekilde yetişmeleri için projeler ve kampanyalar yürütüyoruz.
“Eğitim genç kızların özgüvenli gelişimi için oldukça önemli bir araç ve amaç. Türkiye genelinde yapılan bu araştırma çok çarpıcı bazı sonuçlar ortaya koyuyor.
“Buna göre, her 10 kız öğrenciden biri adet döneminde hijyenik ped alamadığı için özgüven ve kaygı sorunu yaşıyor, hatta bu sorun nedeniyle okuluna gitmiyor ve derslerini takip edemiyor.
“Onların daha sağlıklı, güçlü ve özgüvenli bir şekilde eğitimlerine ve hayatlarına devam edebilmeleri için bu yıl bu önemli konuya parmak basmak, çözüm sunmak ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla ‘Okula Devam’ diyoruz.
“İhtiyacı olan genç kızlara ve kadınlara geçtiğimiz senelerde yaptığımız milyonlarca hijyenik ped bağışını bu sene bir adım daha öteye taşıyarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan bu problemin toplumsal düzeyde ilgi görmesini ve bu sayede daha sağlıklı, özgüveni yüksek nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz.
“Herkesi de bu projeyi desteklemeye davet ediyoruz.”
TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun ise “ TOÇEV olarak 25 yıl önce okumak her çocuğun hakkıdır diyerek yola çıktık ve bugün Türkiye genelinde yedi milyon çocuğa dokunarak maddi ve manevi destek olmaya devam ediyoruz. En büyük hedefimiz çocuklarımızın güçlü, kendine inanan ve güvenen, özgüveni yüksek çocuklar olarak yetişmelerini sağlamak. Bu konuda eğitim hayatlarını desteklemenin haricinde çocuklarımızın kişisel gelişim ve bireysel hedefleri konusunda da projeler geliştiriyoruz, istiyoruz ki her proje hayatlarında bir noktaya dokunsun. Orkid ile beraber yürüttüğümüz bu projeyle de kızlarımızın maddi olanaksızlıklarla ulaşamadıkları öz bakım ürünü olan pedleri kendilerine ulaştırırken bir yandan da kişisel hijyenlerini destekleyecek eğitimler vermeyi hedefledik. Zaman içinde annelerinde kızlarından edindikleri bilgilerle kadınlarımızın hayatında bir değişim yaratacağımızı düşünüyoruz” dedi. (Fotoğraflı)

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