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Kızılay'a destek için 'Altın Katılım Fonu' kuruldu

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 13:07 | Son Güncelleme

Dünyanın değişik coğrafyalarında mazlumlara yardım eli uzatan Kızılay’a destek için KT Portföy ve Kızılay, Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip 'Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu'nu kurdu.

İSTANBUL, (DHA) - Dünyanın değişik coğrafyalarında mazlumlara yardım eli uzatan Kızılay’a destek için KT Portföy ve Kızılay, Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip 'Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu'nu kurdu. Fon sayesinde insanlar hem yatırım yapacak hem de Kızılay aracılığıyla yardımda bulunacak.

150 yıllık yardım çınarı Kızılay’ın gün geçtikçe artan insani yardım faaliyetleri ve genişleyen etki alanı sebebiyle ihtiyaç duyduğu finansman kaynaklarına yönelik düzenli ve sürdürülebilir destek sağlamak amacıyla, KT Portföy, TEFAS aracılığıyla 'Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu' hayata geçirildi. Fon için İstanbul'da tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, KT Portföy Genel Müdürü Tayfun Özkan ve yöneticiler katıldı.

Fon ile yatırımcılar gelecekleri için yatırımlarını 'güvenli liman-ALTIN' da değerlendirirken, bugünler için de yardım bekleyen ihtiyaç sahiplerine Kızılay vasıtasıyla ulaşma imkanı bulacak.

"FON İLE HEM PARA HEM İYİLİK KAZANILIYOR"

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık toplantıda yaptığı konuşmada, "Türkiye altın klasik bir yatırım aracıdır. İnsanımız, alın teriyle kazandığında, düğünlerde, sünnet törenlerinde hediye edilen altını bir yatırım aracı olarak tercih eder. Geleneksel olarak bu altınlar ya evde ya da bankanın kasasında saklanır. Bu modelde altın sahip olan kişinin varlığını korur ama bizim önerdiğimiz 'altın kalpli fonumuz' hem kişilerin varlıklarını korumalarına yardımcı oluyor hem de bu fon aracılığıyla yönetimsel olarak birtakım gelirler kazanıldığından bu gelirlerin yarısı Kızılay'a ve bizim aracılığımızla da ihtiyaç sahiplerine yardım olarak gidiyor. Evde veya banka kasasında bu altınların saklanmasıyla ilgili bir maliyet ve risk var ama fonda maliyet olmadığı gibi üstüne para ve iyilik kazanılıyor" dedi.

ÜCRETİN YÜZDE 50'Sİ KIZILAY'A

Katılım esaslı yatırım fonlarının, özünde, sosyal sorumlu yatırım yaklaşımına uygun olduğunun altını çizen KT Portföy Genel Müdürü Tayfun Özkan ise "Kızılay ile iş birliği içerisinde kurduğumuz bu yatırım fonu ile hem Kızılay’a düzenli ve sürdürülebilir bir kaynak sağlamaktan, hem de ihtiyaç sahiplerine dokunarak toplumsal bir fayda sunmaktan çok mutluyuz. Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu'nda da bir yönetim ücreti bulunmaktadır. Ücretten fon kurucusu ve yöneticisi olarak KT Portföy’e kalan kısmın yüzde 50’sine kadar Kızılay’a düzenli bağış yapılacak. Böylece yatırımcılara her hangi bir ek maliyet oluşturmadan Kızılay’ın 'iyilik yolunda' sürdürdüğü faaliyetlerine destek olunacaktır" diye konuştu.

FON BÜYÜKLÜĞÜNDE HEDEF; 1 YILDA 500 MİLYON LİRA

Bütün bankaların ve aracı kurumların sisteme dahil edildiğini söyleyen Özkan, "Hangi bankada altın ve TL hesabı varsa fon alım adımlarından Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu'nu seçerek TL veya altın hesaplarından yatırım yapabilecekler. Bir yıl içerisinde bu fonun 400-500 milyon lira büyüklüğe ulaşmasını bekliyoruz. Kişiler, altın cinsinden de yatırım yapabilecekler" ifadelerini kullandı.

KIZILAY’A DESTEK ALTIN FONU’NA NASIL SAHİP OLABİLİRSİNİZ?

Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu, TEFAS sistemi üzerinden tüm banka veya aracı kurumlardaki TL veya Altın karşılığı hesaplarınızdan satın alınabilecek. Yatırım fonda kaldığı süre boyunca, elde edilen yönetim ücretinin yüzde 50'sine kadar Kızılay'a düzenli bağış yapılacak.

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