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Kızkalesi'nde turizmcilerin yüzünü bayram tatili güldürdü

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2019 11:03 | Son Güncelleme

Mersin'in, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'ndeki oteller, bayram tatili için yapılan rezervasyonlarla büyük ölçüde doldu - Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Öztop: "Bayram tatilinde yatak doluluk oranımız yüzde 80'in üzerini gördü. Bu turizmcilerimizi çok mutlu etti. Müthiş bir denizimiz var ve inanılmaz bir kumumuz var. Herkesi buraya bekliyoruz"

MERSİN (AA) - HAKAN CAN ŞAHİN - Mersin'in önemli turizm merkezlerinden UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızkalesi'ndeki turizmcilerin yüzünü 9 günlük Ramazan Bayramı için yapılan rezervasyonlar güldürdü.

Erdemli ilçesinde kıyıya 500 metre uzaklıktaki Kızkalesi bölgesinde, bayram ve yaz tatili öncesinde gelecek misafirleri için hazırlıklar tamamlandı. Bayram tatiliyle turizm sezonuna hızlı bir başlangıç yapmayı amaçlayan turizmciler, işletmelerdeki restorasyon, kıyı temizlik ve düzenleme çalışmalarını bitirdi.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili ve yaz sezonu öncesinde ziyaretçiler için her türlü hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Bayram dolayısıyla çok sayıda rezervasyon aldıklarını belirten Öztop, "Bayram tatilinde yatak doluluk oranımız yüzde 80'in üzerini gördü. Bu turizmcilerimizi çok mutlu etti. Müthiş bir denizimiz ve inanılmaz bir kumumuz var. Herkesi buraya bekliyoruz, insanların güzel bir bayram tatili için Kızkalesi'ni tercih etmelerini tavsiye ediyoruz.'' dedi.

- "Misafirlerimiz tatillerini, tarihle zenginleştirebilirler"

Bölgeye gelen ziyaretçilerin sadece kum, deniz ve güneş turizminden faydalanmayacağını, aynı zamanda tarihi mekanları da gezme imkanı bulabileceğini vurgulayan Öztop, şunları söyledi:

"Mersin'in birçok yeri açık hava müzesi gibi. Kızkalesi'nin hemen çevresinde, Astım Mağarası, Cennet ve Cehennem obrukları, Uzunca Burç Antik Kenti, Cambazlı Kilisesi, Kanlıdivane, Alahan Manastırı ve onlarca ören yeri var. Gelen misafirlerimiz tatillerini, tarihle zenginleştirebilirler. Günübirlik bölgedeki kültürel yerleri de gezip, aynı zamanda tekrar kumdan, denizden ve güneşten yararlanabilirler.''

Öztop, bayramın ardından başlayacak yaz tatili içinde rezervasyon aldıklarını ve önemli doluluk oranına ulaştıklarını aktararak, ''Gurbetçilerin buraya gelmesi aynı zamanda yurt dışından ülkemize sıcak para girmesi anlamına geliyor. Şu anda da rezervasyonlarımız çok iyi. Bu giderek artacaktır. Dolu dolu bir sezon geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Kızkalesi'ndeki bir otelin müdürü olan Nur Kaya da yatak doluluk oranlarının yüksek olduğunu belirtti.

Kültür turları için de talebin fazla olduğuna işaret eden Kaya, "Tatili sadece deniz ve kum olarak görmüyorlar. Burada gezilecek ve görülecek bir sürü tarihi yerler var. Kızkalesi'ne yurt dışından talep çok fazla. Bölgemizde Ermenistan'dan gelen 40 kişilik bir grubumuz var. Misafirlerimizin burayı daha iyi tanımalarını istiyoruz." diye konuştu.

- Kaleye yüzme imkanı

Hitit dönemiyle başlayıp Helenistik, Roma ve Bizans ile devam eden tarihsel süreç içinde Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri olarak bilinen Korykos Antik Kenti'nin içerisinde yer alan kale, her yaz yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlıyor.

Kıyıya yakın olması sebebiyle yüzerek veya su araçlarıyla rahatça ulaşılabilen kale, çeşitli festival, konser ve eğlenceli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

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