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KKTC Başbakanı Erhürman: TL yerine farklı para birimi ihtimali masada

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 17:04 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Türk Lirası yerine farklı bir para birimine geçilmesi ihtimalinin masada olduğunu açıkladı ve "Çok radikal değişiklikler gündeme gelebilir" dedi.

KKTC Başbakanı Erhürman: TL yerine farklı para birimi ihtimali masada

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Türk Lirası yerine farklı bir para birimine geçilmesi ihtimalinin masada olduğunu açıkladı ve "Çok radikal değişiklikler gündeme gelebilir" dedi.
Başbakanlık'ta basın toplantısı düzenleyen KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, "Dövizle ilgili olarak bugüne kadarki genel yaklaşım; 'döviz yükselir, elimiz kolumuz bağlıdır' yaklaşımıdır. Çeşitli öneriler var" diye konuştu. Erhürman, "Farklı para birimine geçme, kurları sabitleme gibi radikal öneriler de masamızdadır" dedi. Erhürman, "Bunları yapacağız anlamında söylemiyorum. Haydi bugün karar verdim de yapayım değil. Biz TL'nin değer kaybı karşısında hiç elimizde olmayan sebeplerle birtakım sıkıntılar yaşıyorsak, bunları Türkiye Cumhuriyeti ile çok daha açık konuşmak durumundayız ve konuşmaya da başladık" ifadelerini kullandı.
"KKTC'de kriz ihtimalinin ciddi bir ihtimal olduğunu da görüyorum" diye sözlerini sürdüren Başbakan Tufan Erhürman, şunları kaydetti:
"Dünya ve Türkiye'deki gelişmeleri yan yana koyduğumuzda durum ortada. Sürekli olarak bu ihtimali dikkate almak zorundayız. Bizde 21 günde bir olan bir akaryakıt fiyatlandırma sistemi var. Döviz ve petrol fiyatlarının artmasının da buna etki edeceğini biliyoruz. Özel okulda çocuk okutan birçok insan da dövizle ödeme yapıyor. Yeni dönem kayıtlarıyla ilgili de ciddi sıkıntılar ortaya çıkacak."
Erhürman, Türkiye'deki seçimden sonraki sürecin kendilerini nereye taşıyacağını inceleyeceklerini belirtti.
KKTC'de resmi para birimi olarak Türk Lirası kullanılıyor. Ancak ülkede araç, mülk alımları ve kiralamalar döviz üzerinden yapılıyor.

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