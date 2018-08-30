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KKTC bayramda cepten 6.7 milyon dakika konuştu

FİNANS HABERLERİ  | 30.08.2018 15:24 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler Arife günü dahil 5 günlük Kurban Bayramı süresince sevdikleriyle 6.7 milyon dakika konuştu.

KKTC bayramda cepten 6.7 milyon dakika konuştu

LEFKOŞA, (DHA)-Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler Arife günü dahil 5 günlük Kurban Bayramı süresince sevdikleriyle 6.7 milyon dakika konuştu. İnternet kullanımının artmasıyla birlikte de 132 bin GB’ın üzerinde data kullanıldı. Kuzey Kıbrıs Turkcell, özellikle yurt dışına giden müşterilerinin de paketlerini Transit Servisi ile aynı Kıbrıs’taymış gibi kullanarak sevdikleriyle konuştuklarını, diledikleri gibi internete girerek, haber, müzik, sohbet ve eğlenceden ayrı kalmadıklarını da duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Arife günü dahil 5 günlük Kurban Bayramı süresince 6.7 milyon dakikanın üzerinde konuşma yapıldığını açıkladı. Gün geçtikçe gelişen mobil iletişim dünyasında internet kullanımı da aynı oranda zirve yaptı. Yurt dışında da paketlerini kullanabilen Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler faturalarını düşünmeden diledikleri kişilerle rahatça iletişim kurabildi.

GEÇEN BAYRAMI KATLAYAN İNTERNET KULLANIMI

Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri, uzun süren Kurban Bayramı’nda sevdiklerine 6.7 milyon dakikanın üzerinde konuşmanın yanında mesaj göndermeyi de ihmal etmedi. Toplamda 5 milyonun üzerinde kısa mesaj (SMS) gönderen Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler 5 günlük bayram tatili boyunca 132 bin GB’ın üzerindede internet kullandı. Rekor bir kullanım olduğunu ve geçtiğimiz bayramı katladığı vurgulayan Kuzey Kıbrıs Turkcell tüm bu verilerin yanında Türkiye, İngiltere, Nijerya, Güney Kıbrıs, Türkmenistan ve Pakistan’ın da sırasıyla en fazla aranan ülkeler olduğu belirtti.

PAKETİNİZLE YURT DIŞINDA DA RAHATÇA İLETİŞİM

Kuzey Kıbrıs Turkcell bayram tatili öncesinde yurt dışına çıkan müşterilerini rahatlatan Transit Servisi özelliğini de hatırlatmıştı. Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler yurt dışında da paketlerini aynı Kıbrıs’taymış gibi“Transit Servisi” ile günlük 15 TL karşılığında rahatça kullanabiliyor. Tatil öncesinde yapılan “Cep telefonu faturanızı kafanıza takmayın, tatilinizin keyfini çıkarın” çağrısının karşılık bulduğunu belirten Kuzey Kıbrıs Turkcell, özellikle yurt dışına giden müşterilerinin paketlerini kullanarak sevdikleriyle konuştuklarını, diledikleri gibi internete girerek, haber, müzik, sohbet ve eğlenceden ayrı kalmadıklarını da vurguladı.Türkiye’debulunan 12 binin üzerinde Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterisi ise internetlerini her zamanki gibi Kıbrıs’tan farksız kullandı.

(FOTOĞRAF)

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