KKTC bayramda cepten 6.7 milyon dakika konuştu

LEFKOŞA, (DHA)-Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler Arife günü dahil 5 günlük Kurban Bayramı süresince sevdikleriyle 6.7 milyon dakika konuştu. İnternet kullanımının artmasıyla birlikte de 132 bin GB’ın üzerinde data kullanıldı. Kuzey Kıbrıs Turkcell, özellikle yurt dışına giden müşterilerinin de paketlerini Transit Servisi ile aynı Kıbrıs’taymış gibi kullanarak sevdikleriyle konuştuklarını, diledikleri gibi internete girerek, haber, müzik, sohbet ve eğlenceden ayrı kalmadıklarını da duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Arife günü dahil 5 günlük Kurban Bayramı süresince 6.7 milyon dakikanın üzerinde konuşma yapıldığını açıkladı. Gün geçtikçe gelişen mobil iletişim dünyasında internet kullanımı da aynı oranda zirve yaptı. Yurt dışında da paketlerini kullanabilen Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler faturalarını düşünmeden diledikleri kişilerle rahatça iletişim kurabildi.

GEÇEN BAYRAMI KATLAYAN İNTERNET KULLANIMI

Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri, uzun süren Kurban Bayramı’nda sevdiklerine 6.7 milyon dakikanın üzerinde konuşmanın yanında mesaj göndermeyi de ihmal etmedi. Toplamda 5 milyonun üzerinde kısa mesaj (SMS) gönderen Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler 5 günlük bayram tatili boyunca 132 bin GB’ın üzerindede internet kullandı. Rekor bir kullanım olduğunu ve geçtiğimiz bayramı katladığı vurgulayan Kuzey Kıbrıs Turkcell tüm bu verilerin yanında Türkiye, İngiltere, Nijerya, Güney Kıbrıs, Türkmenistan ve Pakistan’ın da sırasıyla en fazla aranan ülkeler olduğu belirtti.