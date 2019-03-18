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KKTC turizmi de düğün yapıyor, Ada’ya düğün için akın var

FİNANS HABERLERİ  | 18.03.2019 12:33 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC), Türkiye’ye olduğu gibi son dönemlerde düğün için gelen yabancıların sayılarında da artışlar yaşanıyor.

KKTC turizmi de düğün yapıyor, Ada’ya düğün için akın var

Gökhan Artan / Lefkoşa, 18 Mart (DHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC), Türkiye’ye olduğu gibi son dönemlerde düğün için gelen yabancıların sayılarında da artışlar yaşanıyor.
Ada’da düğün organizasyonları da düzenleyen işletmeler, özellikle Birleşik Krallık ağırlıklı olmak üzere dünyanın her yerinden KKTC’ye düğün yapmak için gelişler de geçen yıla göre yüzde 15-20 dolayında artış yaşandığını belirttiler.
Türkiye'de düğün yapmayı tercih eden zengin Hintli ve Lübnanlı sayısında artışlar dikkat çekerken KKTC’ye de özellikle son dönemler de düğün için akın var. Çoğunluğu Birleşik Krallık'tan olmak üzere, Hindistan, Ortadoğu ülkeleri, Japonya, ABD, Kanada, Rusya ve diğer Avrupa ülkelerinden Ada’ya düğün için gelişlerdeki artışlar hem organizasyonları yapan işletmelerin hem de esnafın yüzünü güldürdü. İşletmeciler, Ada’da yabancıların düğün organizasyonlarında yüzde 15-20 artış olduğunu belirtiyorlar.
“KKTC’de yabancı turisti çok önemsiyoruz”
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, “KKTC'de yurt dışından gelen turist sayısını da artırmak lazım.Türk vatandaşları olarak buraya maksimum turisti getirmek için elimizden gelen her türlü çabayı göstermemiz gerekiyor. Yabancı ziyaretçinin döviz girdisinin ülke ekonomisine katkısı dışında, ülkenin fizik anlamda tanınması işlevini de yerine getiriyorlar. Dolayısıyla, KKTC’de yabancı turisti çok önemsiyoruz” diye konuştu.
KKTC Başbakan Tufan Erhürman, “Turizm konusunda nispeten az zamanda aslında hiç az sayılamayacak iş yaptık. Hiç de kısa sayılamayacak bir yol yürüdük” dedi ve ekledi:
"Rakamlara baktığımızda KKTC ölçeğini dikkate alarak rakamları değerlendirmemiz lazım. Türkiye ölçeğine göre bu rakamlar küçük kalabilir. Bizim ölçeğimizde 960 milyon dolar yıllık gelirden bahsediyorsak, 25 bin yatak kapasitesine ulaşmamızdan bahsediyorsak, 1 milyonun üzerinde konaklayan turistten bahsedebiliyorsak bunların bizim ölçeğimiz açısından hiç de azımsanamayacak rakamlar olduğu son derece açık"
"Düğün için gelenler en az 5 kat fazla harcıyor"
KKTC'de özellikle tarihi yapıların yanı başında düğün yapan yabancıların sayısı da arttı. 12.yüzyıldan kalma Bellapais Manastırı’nın yanı başında düğün organizasyonları düzenleyen Kybele adlı işletmenin sahibi Serhan Kaki, "Dünyanın her yerinden buraya gelip düğün yapıyorlar" dedi ve ekledi:
"Buraya gelişler de en önde gelenler ise İngilizler. Ada’nın hem görüntüsü hem havası onları buraya çekiyor. Nikahı da artık burada kıyabiliyorlar. Geçmişte bu nikahları kıyamıyorlardı.
"Yabancıların düğün kafileleri genellikle 100 kişiden oluşuyor. Yabancılardan birinin eşi Kıbrıslı veya burada yaşayan birileri ise o zaman sayı fazla oluyor. O zaman 300 ila 350’ye kadar çıkabiliyor.
"Her ülkeden düğün için gelen var. Düğün organizasyonların da kişi başı 55 sterlin alıyoruz. Geçtiğimiz yıla göre düğün için gelenler de yüzde 15-20 arasında düğün artışı oldu.
"Gelenler genellikle bir hafta gelip burada kalıyorlar. Aynı zaman da Ada’nın ekonomisine katkıları oluyor alışveriş yapıyorlar.
"Düğün turizmine gelen biri normal bir turiste göre minimum 5 kat harcama yapıyorlar." (Fotoğraflı)

KKTC turizmi de düğün yapıyor, Ada’ya düğün için akın varKKTC turizmi de düğün yapıyor, Ada’ya düğün için akın varKKTC turizmi de düğün yapıyor, Ada’ya düğün için akın varKKTC turizmi de düğün yapıyor, Ada’ya düğün için akın var

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