KKTC'de dövizle borçlanma yasaklandı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası, döviz ile borçlanmayı yasakladı. Karara göre; döviz geliri olmayanlar bankalardan dövizle borçlanamayacak.

Dövizdeki yükselişin ardından KKTC Merkez Bankası yeni karar aldı. KKTC'de döviz geliri olmayanlar artık bankalardan döviz borçlanması yapamayacak. Karara göre, KKTC'de memurlar ve ücretleri Türk Lirası ile ödenen özel sektör çalışanlarının, bankalardan dövizle borçlanamayacağı belirtildi.

KKTC'de ayrıca, yüzde 100 kredi dönemi de sona erdirildi. Daha önce bazı bankaların yüzde 100 borçlanma sağladığı sistem kaldırıldı. Artık taşıt ve konutta krediler belirli oranlarda verilecek. Taşıtlarda yüzde 75, konutlarda ise yüzde 80 borçlanma yapılabilecek. Tüketici kredisi de 72 ayla sınırlandırıldı.

DIŞ FAKTÖRLERDEN KAYNAKLI

KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay'ı ziyaret eden Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, burada yaptığı açıklamada, dövizin yükselişi konusunda yapılabileceklerin sınırlı olduğunu, kurun doğurduğu sonuçların asgariye indirilmesi noktasında ise üzerlerine düşeni yapabileceklerini söyledi. Uluçay da, dövizde yaşanan beklenmedik dalgalanmalardan dolayı ülkede ciddi sıkıntı yaşandığını dile getirdi. Uluçay, dövizdeki yükselişin dış faktörlerden kaynaklandığına dikkat çekti.

BAŞBAKAN: SÖZLERİM ÇARPITILDI

Diğer taraftan, Başbakan Tufan Erhürman, Türk Lirası'ndan başka para birimine geçiş olasılığı yönündeki sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Bir TV programında konuşan Başbakan Tufan Erhürman, "Ekonomik olarak dövizin artması ile daha önce gündeme gelmeyen ve tartışılmayan bazı önlemlerin msaya yatırılması konuları arasında başka bir para birimine geçişin de konuşulabileceğini ifade ettim. Ancak bu bilinçli olarak bazı çevrelerce çarpıtıldı" dedi.

Erhürman, Türkiye'nin bu süreçte KKTC'ye her anlamda olumlu yaklaştığına da vurgu yaptı.

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