KKTC'nin kuruluşunun 35. yıl dönümü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uluslararası hukuktan kaynaklı hak ve menfaatlerin sonuna kadar korunacağını belirterek, "Türkiye'nin onay vermediği hiçbir projenin oldubittiye getirilmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü, Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü'nün ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyonda kutlandı.

Bakan Dönmez, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda yaptığı konuşmada, KKTC ve Türkiye'nin tarihsel ve kültürel açıdan birbirinden ayrı kabul edilemeyecek iki ülke olduğunu söyledi.

Dönmez, Türkiye'nin KKTC'de yaşayan Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olduğunu belirterek, bu durumun bundan sonra da devam edeceğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı haksızlık ve saldırılar karşısında direnerek KKTC'ye hayat verdiğini dile getiren Dönmez, şöyle devam etti:

"KKTC'nin kurulmasını ve bugünlere gelmesini borçlu olduğumuz Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı için tereddüt etmeden canlarını feda eden şehitlerimizi, Sayın Fazıl Küçük'ü ve Sayın Rauf Denktaş'ı rahmetle, gazilerimizi de saygı ve minnetle anıyorum. Hem bugün hem gelecekte KKTC'nin kalkınması ve kendi kendine yetebilen, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olması yönünde çabalarımız da devam edecektir. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıslı Türklerin haklı mücadelesini her platformda desteklemeye devam edecektir. Bu, bizim milli davamızdır. Hakça ve adilane bir çözüm öngörmeyen hiçbir yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Kıbrıslı Türklerin mevcudiyetine, güvenliğine meşru hak ve çıkarlarına göz dikenler bugüne kadar karşılarında Türkiye Cumhuriyeti'ni bulmuşlardır. Bundan sonra da Kıbrıs Türk'üne yönelik her türlü tehdide aynı kararlılıkla gereken tepki gösterilmeye devam edilecektir. Bundan kimsenin kuşkusu bulunmasın."