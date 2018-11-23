FİNANS

"KKTC'ye çay satışımızı yüzde 50 artıracağız"

FİNANS HABERLERİ  | 23.11.2018 12:17 | Son Güncelleme

ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce: - "Ürünlerimizin satışını yüzde 50 artırarak Kıbrıs'taki hedeflerimizi daha emin adımlarla sürdürmeye gayret göstereceğiz"

RİZE (AA) - Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Ekrem Yüce, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) çay satışlarını artıracaklarını belirterek, "Ürünlerimizin satışını yüzde 50 artırarak Kıbrıs'taki hedeflerimizi daha emin adımlarla sürdürmeye gayret göstereceğiz." ifadesini kullandı.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ÇAYKUR'un KKTC'ye yaptığı çay satışının yüzde 50 artırılması için buradaki bayi ile protokol imzalandığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yüce, iç piyasada kuru çay ve soğuk çay satışlarını artırmak için yürüttükleri çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi.

KKTC'deki bayi ile imzalanan protokol kapsamında da buradaki satışlarının artacağını belirten Yüce, şunları kaydetti:

"2007 yılında 10 tonla başlayan KKTC'deki satışlar 200 ton seviyesine gelmiştir. İnşallah ürünlerimizin satışını yüzde 50 artırarak Kıbrıs'taki hedeflerimizi daha emin adımlarla sürdürmeye gayret göstereceğiz. Kıbrıs'taki 200 ton rakamını yüzde 50 artışla 300 tona çıkartacak olan anlaşma protokolünü imzaladık. Soğuk çayda 500 bin litreye çıkmışlardı. Bu rakamı
da yüzde 100 artırarak bir milyon litrenin satış anlaşması imzaladık. Yavru vatan, kardeş vatan, öz vatan Kıbrıs'ı kendimizden ayırt etmiyoruz. Oradaki bir evimiz, oradaki bir yuvamız, oradaki kardeşlerimizle ürünlerimizi daha çok paylaşmayı, daha çok tüketmelerini sağlamayı, şifa niyetine büyük bir keyifle içmelerini, içerken de biz kardeşlerini hayırla yad etmelerini istirham ediyorum."

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ÇAYKUR ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce

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