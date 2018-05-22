Klima satışları yüzde 50 arttı

İSTANBUL (AA) - İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu n11.com, klima satışlarında geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 50 artış gözlendiğini açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının geçen yıla göre mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğine yönelik yapılan açıklamalar klima satışlarına yansıdı.
Online alışverişte serinleten fırsatları takip eden kullanıcı verilerini derleyen n11.com’un klima satışlarında geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 50 artış gözlendi.
Yaz aylarında mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenen sıcaklık ve nem oranının etkisiyle artan satışların, n11.com'da doğrudan gözlemlendiği belirtilen açıklamada, sıcak havaların yanı sıra yeni nesil cihazlar, online alışveriş kolaylığı, ürün çeşitliliği ve uygun ödeme koşullarının da talebi harekete geçirdiği, n11.com'un klima ürün yelpazesinde yüzde 30'a varan indirimler sunduğu kaydedildi.
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