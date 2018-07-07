FİNANS

Klima satışlarındaki artış yüzde 200'e yaklaştı

FİNANS HABERLERİ  | 07.07.2018 11:09 | Son Güncelleme

Yaz mevsiminin gelmesi ve sıcaklıkların yükselmesi soğutma cihazlarına olan ilgili artırırken, klima satışları haziran ayıyla birlikte yüzde 200'e yaklaşan oranlarda artış gösterdi - Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan: - "Bu yıl İstanbul'da klima ve vantilatörlere talep diğer illere oranla 2 kat fazla gerçekleşti. Erkekler kadınlardan 5 kat fazla klima ve vantilatör alışverişi yapıyor" - "Türkiye'de çoğunlukla 12 bin ve 18 bin BTU'luk klimalar tercih ediliyor. Duvar tipi klimalar da evlerde ve ofislerde en sık kullanılan modeller olarak görülüyor. Bu klimaların ortalama fiyatları ise bin 500-3 bin 500 TL arasında değişiyor" - n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak: - "Haziranla birlikte klimalara olan ilgi ciddi şekilde arttı. Haziranda klima satışlarında önceki aylara göre yüzde 190'lık artış var"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Klima satışları, yaz mevsiminin gelmesi ve sıcaklıkların yükselmesiyle yüzde 200'e varan oranlarda artış gösterdi. Tüketiciler en çok bin 500- 3 bin 500 TL aralığındaki klimaları tercih etti.

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, haziran ayında önceki aylara göre klima siparişlerinin yüzde 163 artış gösterdiğini belirterek, en çok klima siparişinin İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Mersin ve Hatay'dan verildiğini söyledi.

Bu yıl İstanbul'da klima ve vantilatörlere talebin diğer illere oranla 2 kat fazla gerçekleştiğini dile getiren Erturan, sıcaklığın en yüksek olduğu Antalya ve Adana'da ağustos aylarında klima satışlarının tavan yaptığını ve katlanarak arttığına dikkati çekti.

Erturan, erkeklerin kadınlardan 5 kat fazla klima ve vantilatör alışverişi yaptığını kaydederek, en çok sipariş veren 25-45 yaş aralığındaki müşterilerin diğer yaş gruplarına göre daha çok klima ve vantilatör aldığını anlattı.

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- "En çok duvar tipi klima alınıyor"

Erturan, klima seçiminde en fazla dikkat edilen hususların marka, fiyat, BTU (İngiliz Isı Birimi) ve enerji sınıfı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de evlerin ortalama metrekaresi, cephe yönü, iklim koşulları gibi etkenler nedeniyle çoğunlukla 12 bin ve 18 bin BTU'luk klimalar tercih ediliyor. Duvar tipi klimalar da evlerde ve ofislerde en sık kullanılan modeller olarak görülüyor. Bu klimaların ortalama fiyatları ise bin 500-3 bin 500 TL arasında değişiyor. Biz de Hepsiburada olarak, son yılların en sıcak yazlarından birini yaşadığımız bugünlerde müşterilerimize ferahlatan fırsatlar sunuyoruz. Temmuz ve ağustos aylarında yaklaşık 30 klima ve 50 vantilatör markasını avantajlı fiyatlarla müşterilerimize tek tıkla ve randevulu teslimat seçeneklerimizle ihtiyaç duydukları anda ulaştırıyoruz."

n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak, haziranla birlikte klimalara olan ilginin ciddi şekilde arttığını belirterek, haziranda klima satışlarında önceki aylara göre yüzde 190'lık bir artış gözlemlediklerini söyledi.

Tüketicilerin ağırlıklı olarak 2 bin ila 3 bin 500 TL aralığında klimalara ilgi gösterdiğini dile getiren Koçak, 12 bin ve 18 bin BTU kapasiteli, A++ enerji verimliliği sunan klimaların daha çok tercih edildiğini aktardı.

Koçak, son yıllarda akıllı cihazlara olan ilgiyi anımsatarak, "Artık evlerdeki ya da ofislerdeki tüm cihazlar internetten kontrol edilebiliyor. Çamaşır makinelerinden fırına kadar birçok cihazı metrelerce uzaktan kontrol edebiliyoruz. Bu cihazlar arasında klimalar da yerini aldı. Kullanıcılarımız arasında klimasını da akıllı tercih edenler mevcut." diye konuştu.

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