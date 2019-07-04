Klima serinletirken çarpabilir

İSTANBUL(AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Sedat Sübet Özerdem, ani sıcaklık değişimlerinde klima çarpası yaşanabileceğini, klimaların kas tutulması ve baş ağrısının yanı sıra filtreler temizlenmezse bronşit ve sinüzite neden olabileceğini bildirdi.

Özerdem, yaptığı yazılı açıklamada, klimaların doğru zamanda, uygun ve temiz kullanılmadığında ızdırap verici durumlara sebebiyet verdiğini belirterek, “Klima havasının doğru yayılmaması, karşısında uyumak ve terli durmak, bir anda çok sıcak ortamdan soğuk ortama geçmek gibi durumlar klima çarpmasına sebep olur. Bu durum vücutta ciddi ısı değişimleri yaptığından kas ağrıları, kas tutulmaları, kramplar, baş ağrısı gibi şikayetlere sebep olabilir.” ifadelerini kullandı.

- "Alerjiye sebep olabilir"

Özerdem, düzgün bakımı yapılmayan klimaların enfeksiyonlara neden olduğunu kaydederek, “Klima havasının soğuk ortamı, üst solunum yollarındaki bakteriler için uygun üreme alanı oluşturduğundan tonsillit, sinüzit, bronşit gibi hastalıklara sebep olabilir. Klima ve aparatlarının düzgün bakımı, değişiminin yapılmaması sonucu oluşan lezyonlarla bakteriler akciğerlere yerleşebilir, pnömoni gibi hastalıklar ortaya çıkabilir. Üreyen bazı mantarlar da akciğerlerde alerji hastalıklarına sebep olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.