FİNANS

Klima serinletirken çarpabilir

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2019 13:06 | Son Güncelleme

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dahiliye Bölümünden Uzman Dr. Sedat Sübet Özerdem: -"Ani sıcaklık değişimlerinde klima çarpabilir. Kas tutulması, baş ağrısının yanı sıra filtreler temizlenmezse bronşit ve sinüzite neden olabilir"

İSTANBUL(AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Sedat Sübet Özerdem, ani sıcaklık değişimlerinde klima çarpası yaşanabileceğini, klimaların kas tutulması ve baş ağrısının yanı sıra filtreler temizlenmezse bronşit ve sinüzite neden olabileceğini bildirdi.

Özerdem, yaptığı yazılı açıklamada, klimaların doğru zamanda, uygun ve temiz kullanılmadığında ızdırap verici durumlara sebebiyet verdiğini belirterek, “Klima havasının doğru yayılmaması, karşısında uyumak ve terli durmak, bir anda çok sıcak ortamdan soğuk ortama geçmek gibi durumlar klima çarpmasına sebep olur. Bu durum vücutta ciddi ısı değişimleri yaptığından kas ağrıları, kas tutulmaları, kramplar, baş ağrısı gibi şikayetlere sebep olabilir.” ifadelerini kullandı.

- "Alerjiye sebep olabilir"

Özerdem, düzgün bakımı yapılmayan klimaların enfeksiyonlara neden olduğunu kaydederek, “Klima havasının soğuk ortamı, üst solunum yollarındaki bakteriler için uygun üreme alanı oluşturduğundan tonsillit, sinüzit, bronşit gibi hastalıklara sebep olabilir. Klima ve aparatlarının düzgün bakımı, değişiminin yapılmaması sonucu oluşan lezyonlarla bakteriler akciğerlere yerleşebilir, pnömoni gibi hastalıklar ortaya çıkabilir. Üreyen bazı mantarlar da akciğerlerde alerji hastalıklarına sebep olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Klimadan faydalanırken zararlarından kaçınmak isteyenler için Özerdem, şu önerilerde bulundu:

"Klimaların olduğu ortamlar belirli aralıklarla havalandırılmalı. Klimalarda orijinal ve kaliteli filtreler kullanılmalı. Aralıklarla bakım yapılmalı.
Oda sıcaklığı mümkünse 20 derecenin altına düşülmemeli.
Klima havası sabit noktaya odaklanmamalı, dağılmalı. Terliyken klimalı ortamda ter soğutulmamalı, klimalı odada uyurken kişi mutlaka üstünü örtmeli. Mümkünse klima nem dengesini de sağlamalı."

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Anahtar Kelimeler:
çarpabilir Klima Medipol

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