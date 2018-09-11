"KMD üyeleri 82,5 milyar TL'lik ciro yarattı"

Teknolojideki yenilikleri takip ederken konferansın içeriğine de her sene bir yenilik getirmeyi hedeflediklerini aktaran Gökyıldırım, bu amaçla start-up firmalarına özel bir yer ayırdıklarını belirtti.

Toplantıda konuşan Gökyıldırım, sektörün gündeminde önemli bir yer tutan döviz kurları ve artan maliyetler karşısında çözüm yolları aradıklarını, teknolojilerinin de burada önem taşıdığını vurguladı.

KMD tarafından 2 Ekim 2018'de beşincisi düzenlenecek olan "Perakende Teknolojileri Konferansı" öncesinde perakende sektörüne yön veren profesyoneller bir araya geldi. KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya KMD yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

İSTANBUL (AA) - Kategori Mağazacıları Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, KMD üyelerinin Türkiye çapında yaklaşık 6 bin satış noktasında 165 bin kişilik istihdam ve 82,5 milyar TL seviyesinde ciro yarattığını belirtti.

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- "Teknolojik çözümlerin gelişmesi ve yaygınlaşmasında start-up projelerinin çok etkili olduğuna inanıyoruz"

Bu yıl bir yenilik olarak konferansta start-up projelerine yer vereceklerini anlatan Gökyıldırım, "Teknolojik çözümlerin gelişmesi ve yaygınlaşmasında start-up projelerinin çok etkili olduğuna inanıyoruz. Parlak fikirlerden doğan bu projelerin çoğu bizim sektörümüzde olduğu gibi farklı alanlarda da kullanılıp geliştirilebiliyor. Verimlilik artışlarına yol açabiliyor ve hatta çok farklı sürümleri geliştirip günlük hayatlarımıza kadar girebiliyorlar. Konferansımızın fuayesinde ayıracağımız özel bir alanda bu projenin detayları incelenebilecek." diye konuştu.

Gökyıldırım, KMD üyelerinin Türkiye çapında yaklaşık 6 bin satış noktasında 165 bin kişilik istihdam ve 82,5 milyar TL seviyesinde ciro yarattığını belirtti.

KMD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alp Önder Pamukçu da perakende sektörünün teknolojiyi en yoğun kullanan sektörlerden bir tanesi olduğunu ifade etti.

Perakende Teknolojileri Konferansı'nın yeni çözümleri sektör ile birebir buluşturması açısından farklılaştığını ve öne çıktığını söyleyen Pamukçu, "Sektör olarak çeşitli nedenlerle artan maliyetlerimizi kontrol etmek için sürekli çözümler geliştiriyoruz. İthalata getirilen vergi yükleri, dövizdeki dalgalanmalar gibi unsurlar maliyetlerimizi doğrudan etkiliyor. Her türlü yeni yatırımımızı planlarken eskiden olduğundan daha daha dikkatli ve araştırmacı olmak durumunda kalıyoruz. Çözüm oturumlarını izleyip perakende deneyimini de doğrudan dinledikten sonra benzer teknolojik yatırımları değerlendirirken farklı açılardan bakarak daha doğru kararlar vermemiz kolaylaşıyor. Konferansın perakendecilere yatırım kararı vermelerinde büyük katkısı olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.