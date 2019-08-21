FİNANS

KMPG/Akın: Teknolojiyi iş modeline entegre edemeyen firmalar gerileyecek

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 15:37 | Son Güncelleme

KMPG/Akın: Teknolojiyi iş modeline entegre edemeyen firmalar gerileyecek

İstanbul, 21 Ağustos (DHA)

Kardan farksız, gören şaşkına döndü! Yer gök bembeyaz Kardan farksız, gören şaşkına döndü! Yer gök bembeyaz
MHP'li Enginyurt’tan borsalara fındık fiyatı tepkisiMHP'li Enginyurt’tan borsalara fındık fiyatı tepkisi
Halkbank’tan "Dövizden TL’ye Dönüşüm Mevduat Hesabı"Halkbank’tan "Dövizden TL’ye Dönüşüm Mevduat Hesabı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Cem Yılmaz'dan gençlik aşısı açıklaması

Cem Yılmaz'dan gençlik aşısı açıklaması

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Piyasaların gözü bu kararda

Piyasaların gözü bu kararda

Artık yetiştireni zengin ediyor!

Artık yetiştireni zengin ediyor!

Fiat ve Renault birleşmesinde yeni gelişme

Fiat ve Renault birleşmesinde yeni gelişme

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hazine'nin kuponsuz tahvil ihracında bileşik faiz yüzde 19

Hazine'nin kuponsuz tahvil ihracında bileşik faiz yüzde 19

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MB-Konut fiyat endeksi Haziran’da reel olarak yıllık yüzde 12.10 azaldı

MB-Konut fiyat endeksi Haziran’da reel olarak yıllık yüzde 12.10 azaldı

MHP'li Enginyurt’tan borsalara fındık fiyatı tepkisi

MHP'li Enginyurt’tan borsalara fındık fiyatı tepkisi

Halkbank’tan "Dövizden TL’ye Dönüşüm Mevduat Hesabı"

Halkbank’tan "Dövizden TL’ye Dönüşüm Mevduat Hesabı"

TMO'nun Ordu'da fındık alımı başladı

TMO'nun Ordu'da fındık alımı başladı

TÜİK - Yapı ruhsatı verilen daire sayısı yüzde 66.3 azaldı

TÜİK - Yapı ruhsatı verilen daire sayısı yüzde 66.3 azaldı

Suda marul yetiştirip, üretim hızını 3 kat artırdı

Suda marul yetiştirip, üretim hızını 3 kat artırdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.