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KOBİ alacak sigortasından basit usul dışı mükellefler yararlanabilecek

FİNANS HABERLERİ  | 27.03.2019 08:44 | Son Güncelleme

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) ticari alacak sigortası olanağından basit usul dışında vergi mükellefi olan işletmeler yararlanabilecek.

KOBİ alacak sigortasından basit usul dışı mükellefler yararlanabilecek

İstanbul, 27 Mart (DHA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) ticari alacak sigortası olanağından basit usul dışında vergi mükellefi olan işletmeler yararlanabilecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın KOBİ'lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası tarife ve talimat tebliğinde yapılan değişiklikle, alacak sigortasından yararlanmada KOBİ'lere "yıllık net satış hasılatı rakamı" kriteri getirildi.
Buna göre, alacak sigortasından; ilgili yönetmelikte yer alan yıllık net satış hasılatı rakamı dikkate alınarak belirlenecek mikro ve küçük işletmeler yararlanabilecek.
Sigortadan yararlanacak KOBİ'lerin ayrıca önceki uygulamada belirtildiği gibi, başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulmuş olması ve Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması gerekiyor. Ayrıca, sigortadan yararlanacak KOBİ'lerin kriterleri arasında "Basit usul dışında vergi mükellefi olması" kriteri de eklendi.
Aynı maddeye eklenen ikinci fıkraya göre, sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi var ise; sözleşmede satış vadesinin belirtildiği, satış sözleşmesinin var olmadığı durumlarda ise; sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlar, dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındakiler hariç olmak üzere, fatura veya faturaları TL cinsinden kesilen satışlar ile kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları haricinde kalan alıcılara yapılan satışlara teminat sağlanacak.
Tebliğle, prim ve azami teminat tutarına ilişkin tabloda değişiklik de yapıldı. Bu kapsamda, bütün ciro büyüklükleri ve vadeler için azami teminat tutarı, net primin 10-15 katından 30 katına yükseltildi. (Tablo)

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