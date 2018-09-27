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"KOBİ Bilgi Sistemi" devrede

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 13:31 | Son Güncelleme

KOSGEB, veri tabanına kayıt için gerekli olan KOBİ Bilgi Beyannamesi'nin otomatik onayı için KOBİ Bilgi Sistemi'ni devreye aldı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), veri tabanına kayıt için gerekli olan KOBİ Bilgi Beyannamesi'nin otomatik onayı için KOBİ Bilgi Sistemi'ni hayata geçirdi.

KOSGEB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KOBİ Bilgi Beyannamesi bu aydan itibaren otomatik olarak KOBİ Bilgi Sistemi'nden onaylanmaya başlandı.

KOBİ Bilgi Beyannamesi verilerinin tamamı diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilebilen işletmelerin beyannameleri sistemde otomatik kayda alınıyor. Verileri temin edilemeyenler için uzman onaylı işlem devam ediyor.

Söz konusu uygulama öncesi işletmeler, KOBİ Bilgi Sistemi yazılımında beyan ettikleri bilgilerin çıktısını, imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesini de ekleyerek KOSGEB müdürlüklerine götürüyor ve onaylatıyordu.

Yeni yazılımla KOBİ Bilgi Beyannamesi'nin uzman onayına gerek kalmaksızın otomatik olarak evrak kaydına alınması sağlandı.

Eskiden sadece desteklenecek sektörlerdeki firmalar için beyanname doldurmak zorunluyken, yeni uygulama tüm işletmelerin KOBİ beyannamesini doldurabilmesine de imkan verdi.

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KOBİ Bilgi Beyannamesi KOBİ Bilgi Sistemi KOSGEB

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