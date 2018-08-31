"KOBİ Destek Kredisi'ni memnuniyetle karşılıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından tanıtılan KOBİ Destek Kredisi'ni, iş dünyası adına memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, KOBİ'lerin gelişebilecekleri uygun şartların sağlanmasının sürdürülebilir bir refah artışının sağlanabilmesi için elzem olduğunu vurguladı.
Kaan, şunları kaydetti:
"Zira toplam ihracatımızın yüzde 55,1'ini, toplam ithalatımızın ise yüzde 37,7'sini yaparak cari fazla veren KOBİ'lerimiz, her anlamda ekonomimizin belkemiğini oluşturmaktadır. Büyük işler başaran bu küçük firmalarımızın, finansmana erişim sorunu başta olmak üzere gelişimini ve piyasadaki etkinliğini artıracak her türlü teminat ve teşvik mekanizmasının destekçisi olacağımızı daha önce de ifade etmiştik. Bu bağlamda Hazine ve Maliye Bakanı sayın Berat Albayrak tarafından tanıtılan KOBİ Destek Kredisi'ni iş dünyası adına memnuniyetle karşılıyoruz. MÜSİAD olarak her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, Türkiye ekonomisinin, büyümenin lokomotifi olan KOBİ’lerin üzerinde yükseleceğine olan inancımızı yineliyoruz."
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